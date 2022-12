Cleo Pires choca a web ao eleger vestido tomara que caia para a noite de Natal: "Nem reconheci!"

A atriz Cleo Pires deixou os internautas perplexos ao surgir com um visual nada básico

Cleo Pires (40) arrancou elogios dos internautas no último domingo, 25, ao posar com um look ousado em uma sequência de registros publicados no feed de seu Instagram.

A atriz tirou o fôlego da web ao surgir fazendo caras e bocas usando um vestido justinho, no modelo tomara que caia na cor preto. A peça escolhida pela musa ressaltou a boa forma e as curvas esculturais da estrela.

Envolvida no clima natalino, Cleo aparece nas imagens ao lado da mãe, Gloria Pires (59), do padrasto e dos irmãos e do marido, o empresário Leandro D'Lucca."Nosso Natal", escreveu ela na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs da artista não pouparam elogios com tanta beleza. "Feliz Natal minha diva, eu te amo", comentou um. "Maravilhosaa", disse outro. "Sempre Bela", afirmou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CLEO PIRES:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por All and everything (@cleo)

De biquíni, Gloria Pires exibe boa forma em banho de cachoeira

Neste sábado, 24, a atriz Gloria Pires aproveitou a véspera de Natal para se refrescar e apareceu na web só de biquíni ostentando toda a sua beleza natural.

Com um sorrisão no rosto, a musa posou ao lado das herdeiras, Cleo, Antonia e Ana, do marido, Orlando Morais, e do genro, Leandro D'Lucca. “Passando com a minha trupe para desejar um Natal de amor e harmonia à vocês! (Bento nos deu um perdido básico...)”, disse ela na legenda da postagem