De biquíni, Gloria Pires exibe boa forma em banho de cachoeira com a família

Só de biquíni sem alças, Gloria Pires ostenta sua beleza natural ao curtir passeio com as filhas, o marido e o genro

A atriz Gloria Pires aproveitou a sua véspera de Natal com um passeio na natureza. A estrela foi tomar um banho de cachoeira com a família e exibiu o momento especial nas redes sociais. Neste sábado, 24, ela apareceu só de biquíni sem alças e ostentou toda a sua beleza natural.

A musa posou com um sorrisão no rosto ao lado das três filhas, Cleo, Antonia e Ana, do marido, Orlando Morais, e do genro, Leandro D'Lucca, que é o marido de Cleo. “Passando com a minha trupe para desejar um Natal de amor e harmonia à vocês! (Bento nos deu um perdido básico...)”, disse ela, citando o filho caçula.

Atualmente, Gloria Pires pode ser vista na reprise da novela O Rei do Gado, da Globo, no Vale a Pena Ver de Novo. Além disso, ela é cotada para brilhar na próxima novela das 9, Terra Vermelha, que será escrita por Walcyr Carrasco.

Gloria Pires compartilhou o segredo de seu desodorante

Recentemente, a atriz Gloria Pires compartilhou como ela mesma produz seu desodorante e a receita é simples mesmo."Em uma embalagem de vidro higienizada, você vai preencher com leite de magnésia uma décima parte, e o restante é só completar com água. E aí? Fácil de mais, né?", disse a atriz.

Ela ainda compartilhou uma recente descoberta desta mistura caseira que ela usa a anos! Os tecidos sintéticos acabam criando um odor mais forte, mas não se preocupe! A fórmula é versátil e pode ser aplicada em outros lugares: "Normalmente não compro roupas de tecido sintético, porque além de não gostar do toque, não é reciclável, mas, trabalhando, muitas vezes eu uso. E dá um cheiro horrível nas axilas. Eu descobri que esse produto você pode aplicar nessa parte onde fica o cheiro, e o cheiro sai."