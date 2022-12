De biquíni cavadíssimo, Cleo Pires curte cachoeira ao lado da mãe e das irmãs: "DNA de milhões!"

Glória Pires curte cachoeira paradisíaca ao lado de Cleo Pires e internautas confudem a atriz com a filha

Cleo Pires (40) provou mais uma vez que está cada dia mais linda! É que nesta quarta-feira, 28, a morena abriu o álbum de fotografias e surgiu em um banho de cachoeira ao lado da mãe, Glória Pires (59) e das irmãs, Antonia (30) e Ana (22), em um refrescante banho de cachoeira.

De biquíni, Glória Pires e as filhas provaram que a beleza é de família."Part 2 do fds", escreveu Cleo na legenda da publicação. Nos registros, a morena se fotografou de vários ângulos, exibindo a barriga zerada, a cintura sequinha e o bumbum redondinho.

Em outra foto, ela ainda posou ao lado do padrasto, Orlando Moraes, e do marido, Leandro D'Lucca. Mas o que realmente chamou a atenção dos fãs foi a semelhança de Glória Pires com as filhas. Nos comentários, os admiradores não economizaram nos elogios.

"Nossa Senhora nem dá pra saber quem é mais linda e este corpo da Glória Pires? Que isto, maravilhosa", babou uma. "Olha o corpaço da Glorinha! Uma deusa com suas deusinhas!", disse outra. "Ô genética boa dessa mulher linda", disse mais uma.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CLEO PIRES:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por All and everything (@cleo)

De biquíni, Cleo e Glória Pires dão show de beleza em cachoeira

Recentemente, Cleo publicou na web alguns cliques da família curtindo um dia na cachoeira e chamou a atenção ao tirar uma foto fazendo uma pose igual a da mãe, a atriz Glória Pires. "Tal mãe, tal filha", disse ela na legenda da postagem.