Cleo Pires comenta boatos de ter sido vista na cama com padrasto aos 15 anos

Cantora Cleo Pires fala sobre fake news e como ela impactou sua vida negativamente há duas décadas

Há mais de duas décadas, a cantora Cleo Pires foi envolvida em uma notícia falsa, que viria a mudar toda a sua vida e mexer com o emocional. A fake news seria de que o ex-marido de Gloria Pires, Orlando Morais, teria sido flagrado na cama com Cleo na época em que ela tinha 15 anos.

A mãe e Orlando chegaram a dar entrevista para TV aberta para desmentir as acusações."É um crime o que aconteceu! Foi uma situação muito traumatizante, uma mentira que deixou marcas profundas e mudou a minha vida, mudou a maneira como eu olhava para as pessoas e por um longo período me culpei por isso", afirmou à Glamour.

Cleo Pires está na indústria musical e resolveu contar o caso através da arte, lançando a música e o clipe de 'Todo Mundo que Amei já Me Fez Chorar'.

"A história que conto no clipe da minha nova música é uma fake news cruel e absurda que inventaram sobre a minha vida quando eu tinha 15 anos. Como falo no refrão, por muito tempo fiquei 'dançando com minha paranoia', até entender que o que aconteceu não foi culpa minha. Foi um processo até chegar neste ponto", explica.

Confira o clipe de Cleo Pires: