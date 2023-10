Cleo entrega vulnerabilidades após lançar novo álbum: 'Sou uma pessoa real'

Em entrevista à CARAS Brasil, Cleo compartilhou sentimentos com a finalização de seu novo álbum Dark Pop

Cleo (41) soma mais um trabalho musical para sua carreira com o lançamento de seu novo álbum, Dark Pop. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista entregou vulnerabilidades nas músicas e compartilhou sentimentos após a finalização do projeto: "Sou uma pessoa real".

"Não sei se é um desejo de mostrar que eu também sou uma pessoa real, mas acho que eu sou, então tenho questões de uma pessoa real. Não pensando como 'quero que as pessoas me entendam e me vejam como alguém que também merece respeito', ou alguma coisa assim", compartilhou Cleo sobre o novo álbum.

"Acho que, de fato, as vulnerabilidades aproximam as pessoas, e isso é uma coisa que me interessa, mesmo com esses temas difíceis. Acho que todo mundo já passou por uma situação abusiva ou tóxica, ou, às vezes, já foi a própria pessoa tóxica e está em um momento de reflexão, mudança e melhoria, porque ninguém nasceu sabendo. A gente está aqui para evoluir, aprender e melhorar", acrescentou a artista .

Cleo também refletiu sobre o processo de composição das músicas com os temas de vulnerabilidade: "Para mim, foi um processo natural. Eu escrevo muito, mesmo quando não estou compondo. Acaba que compor e falar sobre essas coisas vira um passo natural no meu processo de vivência". "Ele [o álbum] é menos de situações e mais de sensações das experiências", completou sobre o novo trabalho.

