Gloria Pires e Fábio Jr homenageiam Cleo em seu aniversário

Nas redes sociais, Gloria Pires e Fábio Jr celebraram o aniversário de 41 anos da filha, Cleo

Gloria Pires e Fábio Jr. usaram as redes sociais para comemorar o aniversário da filha, Cleo. A atriz e cantora completou 41 anos de vida nesta segunda-feira, 2, e eles fizeram questão de parabenizá-la nas redes sociais.

A interprete de Irene, na novela 'Terra e Paixão', da TV Globo, foi a primeira a se declarar para a aniversariante. Em seu perfil no Instagram, a atriz postou uma sequência de fotos com Cleo, sendo algumas atuais e outros de quando ela era criança, e se declarou.

"Hoje é dia da minha primogênita, com quem aprendi a ser mãe. Parabéns, filha! Que você siga inspirando e possa colher tudo o quem plantado- te amo!", escreveu a artista, que também é mãe de Anttónnia, de 31 anos, Ana, de 23, e Bento, de 18. Os três são frutos de seu casamento com Orlando Morais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Depois foi a vez de Fábio Jr. homenagear a herdeira. No Instagram, o cantor postou um vídeo com vários momentos ao lado de Cleo, incluindo algumas de quando era pequeninha, e acrescentou a sua música 'Você Vem Vindo'. Já na legenda, ele homenageou a filha.

"Filhota! Quando você ainda 'estava vindo', eu só imaginava como seria ter você aqui e como eu disse nessa letra: *Você veio com a máxima poesia no olhar, veio com tudo, com a sina do brilho do sol, tão linda e tão bem-vinda*! Parabéns filha! Te amo muitão! Tenho muito orgulho de você, viu?! Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te oriente sempre. Papai Fábio", escreveu o artista.

Além de Cleo, Fábio Jr. tem mais quatro filhos: Tainá, Krízia e Fiuk, fruto de seu relacionamento com a artista plástica Cristina Karthalian, e Záion, com Mari Alexandre. Atualmente o cantor está casado com Maria Fernanda Pascucci. Eles estão juntos desde 2011.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fábio Jr (@fabiojroficial)

Cleo explica críticas ao pai, Fábio Jr

A atriz e cantora Cleo surpreendeu os fãs há poucos dias ao fazer críticas para a relação de seu pai, o cantor Fábio Jr, com a sua mãe, Gloria Pires, e com ela durante seu crescimento. Agora, ela comentou sobre a repercussão do assunto nas redes sociais e rebateu as críticas.

"Falei que meu pai Fábio foi péssimo para minha mãe e foi ausente da minha vida. Isso é verdade, gente, e não tem que ser um problema falar isso. Essa é a minha experiência, a minha vida. Não posso mentir sobre a minha vida. Existe um tabu que a família tem que ser perfeita. E a minha família não é perfeita, ela é como a de todo mundo", disse ela em um trecho do desabafo.