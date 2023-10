Destaque em Elas por Elas, Thalia Carauta defende sororidade: 'Amadureceu'

Em entrevista à CARAS, Thalita Carauta assumiu lado feminista e comentou sobre como o tema sororidade sempre esteve presente em sua vida

Uma das protagonistas da novela Elas por Elas, a atriz Thalita Carauta (40) tem surpreendido o público de casa com a personagem Adriana. Em entrevista à CARAS, a artista falou sobre a abordagem da produção sobre temas que envolvem o universo feminino.

Desde a estreia da trama, que aborda o reencontro de sete amigas do passado, muitas pessoas têm notado o quanto o feminismo tem estado presente em algumas cenas. Um dos assuntos que estão sendo discutidos é a sororidade, que, para Thalita, não é uma grande novidade em sua vida.

“O que amadureceu foi a discussão sobre o tema; nas articulações sociais e culturais. Juntas somos mais fortes, sempre. Mas, hoje, as pautas estão mais elaboradas e as ferramentas para o entendimento estão mais disponíveis”, afirma.

Em Elas por Elas, Thalita é Adriana, uma das sete amigas que compõem o grupo de protagonistas do remake. Dona de uma clínica veterinária, ela reencontra as amigas e um amor do passado, Jonas (Mateus Solano), a quem ainda ama.

Leia também:"Não é todo dia que eu tô forte", reflete Isabel Teixeira, de Elas por Elas

Em recente conversa com a CARAS, Thalita havia comentado o quanto se sente orgulhosa dos últimos trabalhos que desempenhou na Globo. Em reflexão, ela notou que todas são mulheres de personalidade forte e costumam levantar a bandeira da maternidade solo.

"São mulheres que foram mães cedo, de filhas mulheres, arrimo de família, foram mães solo, são de bom caráter e são solares. Eu não tenho como fugir disso, como você faz a Mauritânia e a Adriana dentro do mesmo briefing?", disse ela, lembrando da personagem de Todas as Flores, do Globoplay.

"É curioso, é um desafio, e eu sempre fico pensando nisso: 'Porque que me escolheram para essa personagem?'. Quando eu pego essas coisas, eu falo: 'Caramba, elas têm essas coisas em comum'", confessou a atriz.