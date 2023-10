"Não é todo dia que eu tô forte", reflete Isabel Teixeira, de Elas por Elas

Em entrevista à CARAS Brasil, Isabel Teixeira refletiu sobre empoderamento feminino e revelou o que aprendeu com a maturidade

No ar com a novela Elas por Elas, produção da TV Globo que aborda a vida de sete mulheres distintas em suas personalidades, a atriz Isabel Teixeira (49) não tem dúvidas que ter uma criação recheada de mulheres foi importante para ela crescer e amadurecer com uma percepção diferente do mundo feminino. "Não é todo dia que eu tô forte", diz ela, em entrevista à CARAS.

"Eu tenho uma uma criação onde eu vi a minha mãe, Alexandra Correia, me criar meio sozinha, uma mãe separada na década de 70 e com com muitas amigas divertidíssimas que também tinham filhos, que também estavam separadas, que também eram batalhadoras. Eu sempre vi essa união feminina", afirmou a atriz, que também brilhou como a Maria Bruaca, no remake da novela Pantanal.

Leia também: Késia, de Elas por Elas, reflete sobre empoderamento: "Ninguém quer ser guerreira"

A global reforça que vem de uma família onde as mulheres sempre foram muito presentes e isso fez ela crescer dando um grande valor para a sua ancestralidade. "A minha força vem de uma ancestralidade feminina. Eu sinto essa força feminina ancestral. Tenho uma filha e um filho, e eu sinto essa força nos dois também. Eu não sei como explicar direito", diz.

Vivendo um momento especial não apenas no lado prossional, como também no pessoal, Isabel conta que a maturidade tem sido reveladora. Aos 49 anos, a artista confessa que o tempo fez ela entender seus limites e aceitar que nem sempre quer ser vista como a mulher forte que está pronta para vencer os obstáculos sociais.

"Também tenho que me escutar e não impor a mim mesma que eu tenho que ser forte o tempo todo, que eu tenho que ser exemplar no sentido de tudo tá dando certo. Não, é muito forte essa força feminina também. Eu tive que aprender pela queda, mas é um aprendizado", afirma ela, que finaliza: "Não é todo dia que eu tô forte, não é todo dia que eu dou conta da casa, do filho, das contas, do trabalho, não é todo dia. Tem quebras, não é uma perfeição".