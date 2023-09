Késia, de Elas por Elas, reflete sobre empoderamento: "Ninguém quer ser guerreira"

Em entrevista à CARAS, Késia desabafou sobre pressão social e como as vezes é cansativo parecer uma "mulher forte"

Estreante em novelas, a atriz Késia, uma das protagonistas de Elas por Elas, da TV Globo, não tem dúvidas que a trama das 19h será importante para discutir temas relevantes sobre o universo feminino. Em entrevista à revista CARAS, ela refletiu sobre como mulheres acabam sendo vistas na sociedade. "Ninguém quer ser guerreira", disse.

Segundo Késia, a produção chega em um ótimo momento, onde poderá retratar com verdade histórias plurais. "Isso vem de uma luta de mulheres, de alguém que veio antes, que correu para a gente andar", disse.

"Estamos falando de um lugar de destaque com sete mulheres, incluindo uma mulher trans, duas negras, uma retinta, então, é especial. São sete heroínas", prossegue ela, que também é cantora e já participou de uma temporada do The Voice Brasil.

Em Elas por Elas, Késia dá vida a modelo Taís, irmã de Mário Fofoca, interpretado por Lázaro Ramos. A moça acaba envolvida em uma baita confusão, após descobrir que é amante de Átila (Sergio Guizé), marido de sua amiga.

A artista conta que constantemente as mulheres sofrem com pressão para serem vistas como fortes e guerreiras. Para ela, esses rótulos são cansativos e às vezes ela apenas gostaria de descansar, diante de tantas cobranças sociais.

“Ninguém quer ser guerreira não, tá? A gente também quer um carinho, quer um colinho, quer se divertir, beber com as amigas. Sim, somos fortes, mas é um saco esse negócio de a mulher ser forte o tempo todo”, desabafa.

PROTAGONISMO EM NOVELA DA TV GLOBO

Pouco antes da estreia de Elas por Elas, Késia comentou sobre como estava surpresa com os rumos de sua carreira. A atriz disse que jamais se imaginou como protagonista de uma novela da TV Globo, porque sempre investiu mais no seu lado cantora.

"Não era um sonho concreto, 'quero ser protagonista de uma novela'. Eu sou cantora, eu venho da música, para mim o palco cantante sempre foi o primeiro sonho. O audiovisual, o teatro veio também por causa da música... Eu precisava cantar para as pessoas, cantava na igreja, e o teatro me possibilitou até a troca, fui me apaixonando. Eu fui mudando de sonho no caminho. A novela sim era um sonho, mas o protagonismo... Sabe aquele sonho que você não dá muita confiança?", declarou.