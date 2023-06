O que é demissexual? Cleo Pires e outros famosos já falaram sobre o assunto

Pesquisas sobre termo demissexual passaram a crescer na internet após famosas darem declarações marcantes

A cantora Cleo Pires (40) se tornou a mais nova famosa a revelar fazer parte do grupo de pessoas que se identificam como demissexuais. Em participação no podcast Quem Pode Pod, ela revelou que chegou a passar um ano sem ter relações sexuais.

“Fiquei um ano sem transar, por opção, ficava com pessoas que falavam daqui não passa, não estava a fim”, declarou a filha de Gloria Pires, que completou explicando que o período foi importante para ela compreender melhor sua sexualidade: " Eu comigo mesma super, mas não com outras pessoas. Eu fiquei meio demissexual ”.

Cleo ainda deu mais detalhes sobre a demissexualidade: “Comecei a ficar assim e achei estranho, porque eu não era assim, não que tenha problema ser assim, acho incrível, mas porque fui me tornando assim, e fui aceitando que era isso”.

MAS, AFINAL, O QUE É DEMISSEXUAL?

Bastante usado nos últimos anos, o termo é usado para identificar pessoas que só sentem atração sexual por quem acabam desenvolvendo uma admiração, conexão emocional profunda ou intimidade.

A demissexualidade é uma identidade que está inserida dentro do espectro da orientação sexual. As pessoas que se enquadram nesse perfil não costumam sentir atração sexual de maneira imediata ou baseada na aparência física, mas, sim, ao longo do tempo.

Leia também: Cantora, sex symbol e ex-BBB: Conheça famosos que são demissexuais

Vale destacar que pessoas demissexuais são diferentes de assexuais. Isso porque os demissexuais apenas conseguem sentir atração sexual a partir de uma conexão emocional. Já os assexuais, não se interessam por relações sexuais nem mesmo com um nível de intimidade.

Além de Cleo Pires, famosos que já falaram sobre serem demissexuais foram Giovanna Ewbank (36), Iza (32), o ex-BBB Victor Hugo (28) e a atriz Nicole Puzzi (64).

Em outubro do ano passado, a cantora Iza esteve no Quem Pode Pod e comentou que foi traumático perder a virgindade, aos 21 anos, e que apenas consegue se envolver com quem tem uma relação emocional: “Demora muito para eu querer transar com alguém, acho que só se eu tiver muita conexão com a pessoa. Eu achei que era só um negócio de esponja, de: 'Eu absorvo a energia das pessoas'.”