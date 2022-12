Cantora, sex symbol e ex-BBB: Conheça famosos que são demissexuais

Giovanna Ewbank, uma das famosas demissexuais, afirmou que sentia culpa por não ter diversos parceiros sexuais

A atriz Giovanna Ewbank (36) voltou a falar sobre a descoberta de sua sexualidade e como o processo foi desafiador. Em setembro deste ano, ela revelou se identificar como demissexual. Assim como a esposa de Bruno Gagliasso (40), outras personalidades como a cantora Iza (32), o ex-BBB Victor Hugo (28) e a atriz Nicole Puzzi (64) também se identificam da mesma forma.

A grosso modo, pessoas que se identificam como demissexuais apenas se sentem atraídas sexualmente por alguém com quem tem uma conexão emocional ou intelectual. Ewbank falou abertamente sobre o assunto em seu podcast Quem Pode Pod, apresentado ao lado de Fernanda Paes Leme (39).

“Tem que ter sentimento para transar com a pessoa. Meu sonho era sair transando, curtindo, aqui e ali. Mas não tenho muitas referências”, afirmou ela, durante a conversa. “Sempre me culpei e me cobrei por não ter tido muitos parceiros sexuais. Era uma coisa que me incomodava”, completou, em recente entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Além dela, a cantora Iza também falou sobre sua sexualidade. Em outubro, a artista comentou que foi traumático perder a virgindade, aos 21 anos, e que apenas consegue se envolver com quem tem uma relação emocional. “Demora muito para eu querer transar com alguém, acho que só se eu tiver muita conexão com a pessoa. Eu achei que era só um negócio de esponja, de: 'Eu absorvo a energia das pessoas'.”

A atriz Nicole Puzzi, um dos grandes símbolos sexuais do Brasil nos anos 80 e 90, já afirmou que, ao contrário dos filmes do gênero pornochanchada, não consegue fazer sexo por sexo e que já chegou a recusar papéis em filmes pornô. “Sempre fui incapaz de ter relações sexuais sem envolvimento emocional. Sou demissexual”, disse, em conversa com o site Gay Blog.

Victor Hugo, ex-participante do BBB 20, da Globo, também falou sobre sua sexualidade e, durante o confinamento no programa, chegou a declarar que era virgem e assexual –uma pessoa que tem pouca ou nenhuma atração sexual. “Minha orientação assexual é: demissexual birromântico, ou seja, me apaixono por pessoas dois dois sexos e eu considero que, se eu me apaixonar por alguém, eu posso vir a fazer sexo com esta pessoa”, disse ao TV fama.

Internacionalmente, a atriz Mavourneen Hazel (26), da série Neighbours, contou que sempre soube que sua orientação sexual era diferente. “Eu fui para uma escola só para meninas. Todo mundo era obcecado por meninos e namoro. Eu senti que faltava uma parte do meu cérebro, e ainda me sinto assim”, explicou ao site Sportgirls.

“Me identifico como demissexual, o que significa que você não vê as pessoas de uma maneira sexual e está perto de ser assexual. A única vez que eu acho que estava apaixonada, foi depois de dois anos porque eu conhecia a pessoa tão bem –como meu melhor amigo. Minha definição de amor é muito diferente da de outras pessoas”, acrescentou.