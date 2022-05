Ex-BBB Victor Hugo mostra encontro com Eliezer e prova Vinicius: "Perdeu"

Nas redes sociais, Victor Hugo surgiu ao lado de Eliezer e mandou uma recado para Vinicius

CARAS Digital Publicado em 07/05/2022, às 20h43

Victor Hugo (28), do BBB 20, publicou em suas redes sociais uma foto ao lado de Eliezer (32), que participou BBB 22.

Ao compartilhar a foto do encontro, o psicólogo aproveitou para provocar Vinicius (24), que virou uma grande amigo do designer durante o reality.

"Perdeu, Vyni. Você sabe que perdeu", brincou o ex-BBB na legenda da foto.

Durante o reality deste ano, Vinicius foi comparado a Victor Hugo, isso porque quando Eli estava com Maria (21), o brother fica próximo, assim como o psicólogo ficava quando Gabi Martins (25) ficava com Gui Napolitano (31).

Horas após publicar a foto, Victor Hugo foi até o Twitter pedir desculpas para os ex-participantes do BBB 22. Ele contou que os fãs de Vinicius disseram que sua publicação poderia incentivar críticas para o ex-BBB.

"Pessoal, eu fiz uma brincadeira em uma foto com o Eli que alguns fãs do Vyni interpretaram que poderia atrair hate a eles e a mim. Queria pedir desculpa ao @vyniof e ao @eliezer pelo incômodo. Sinto que a internet passa do limite quando uma brincadeira é levada a sério", disse ele.

Confira as publicações:

