Cleo se declara demissexual após passar um ano em celibato: “Fui aceitando”

Atriz Cleo abre o coração sobre sua sexualidade e revela que se aceitou após passar período sem sexo

A atriz e cantora Cleo Pires abriu o coração sobre sua orientação sexual durante sua participação no podcast Quem Pode, Pod, comandado pelas atrizes e apresentadoras Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, na última terça-feira, 20. A artista contou que se aceitou como demissexual após passar um ano em celibato.

O assunto surgiu quando a beldade detalhou seu relacionamento com o empresário Leandro D’Lucca, com quem subiu ao altar em agosto de 2021. Super apaixonada, Cleo contou que antes do casório, eles tiveram um breve romance, mas acabaram se distanciando e ela explorou sua sexualidade após a separação.

“Eu, nas minhas paixonites que fui tendo, fui vivendo, eu sempre lembrava dele, com todos os caras eu lembrava dele. E aí nesses quatro anos fiquei um ano de saco cheio com a vida de solteira, falei ‘não quero mais ninguém”, a morena contou sobre a dificuldade para superar seu atual marido.

Foi então que ela abriu o jogo sobre o perído sem sexo: “Fiquei um ano sem transar, por opção, ficava com pessoas falava daqui não passa, não estava a fim”, ela revelou. Na sequência, Cleo contou que a experiência ajudou a compreender sua sexualidade: "Eu comigo mesma super, mas não com outras pessoas. Eu fiquei meio demissexual”, disparou.

Cleo ainda deu mais detalhes sobre a demissexualidade, orientação sexual em que a pessoa precisa de um vínculo afetivo para sentir atração: “Comecei a ficar assim e achei estranho, porque eu não era assim, não que tenha problema ser assim, acho incrível, mas porque fui me tornando assim, e fui aceitando que era isso”, ela concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Cleo desabafa sobre pressão de ter pais famosos e revela motivação para posar nua

Ainda durante sua participação no podcast Quem Pode, Pod, na última terça-feira, 20, Cleo Pires abriu o jogo sobre a pressão de ser filha de dois grandes artistas, o cantor Fábio Jr e a atriz Gloria Pires. Enquanto comentava sobre sua família, a musa também revelou o que realmente a motivou para posar nua. Confira as declarações!