Cleo abre o coração e desabafa sobre pressão de ter pais famosos e revela motivação para posar nua

Atriz e cantora Cleo, que é filha da atriz Gloria Pires e do cantor Fábio Jr, revela pressão pela expectativa do público

Nesta terça-feira, 20, a atriz e cantora Cleo Pires usou sua participação no podcast Quem Pode, Pod, comandado pelas atrizes e apresentadoras Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, para falar sobre a pressão de ter pais famosos e o que realmente a motivou para que posasse nua.

“Fiz porque era um momento de entendimento da minha estética e do que eu gostava que, mais nova, tinha medo de assumir pela objetificação da mulher. Mas, com uns 27 [anos], comecei a me conectar com o espírito de mais novinha. Essas coisas não tinham peso para mim, simplesmente achava sexy, bonito e legal. Por que não fazer isso e ganhar dinheiro?”, explicou a atriz.

Além disso, Cleo comentou sobre a expectativa que o público cria por ela já ter nascido famosa. “Tinha um inconsciente coletivo, ainda tem, de ser filha da Gloria Pires e do Fábio Jr. e estar dentro de uma caixa. Você tem que ser uma princesinha perfeita porque já nasceu em berço de ouro e filha de dois rockstars. Você tem que ser o que as pessoas esperam de você, que nem elas sabem o que é, mas se você não for, tá tudo errado, você não presta, não vale nada e é um lixo. Falei 'então estou pronta para me acharem um lixo'”, desabafou.

De biquíni transparente, Cleo escandaliza em cliques românticos com o marido: “Perfeitos”

Recentemente, Cleo apareceu em alguns cliques compartilhados por seu marido, o empresário Leandro Dlucca, que acabou escandalizando a web. Nos registros, a atriz e cantora aparece usando um biquíni todo trabalhado na transparência!

As fotos inéditas foram compartilhadas no perfil oficial de Leandro no Instagram. Logo na capa do álbum, Cleo exibe o corpaço poderoso ao posar com a roupa de banho azul. Na parte de cima, o tecido esconde apenas a região dos mamilos, já na calcinha, a peça ganhou recortes estratégicos para acentuar os quadris da musa.