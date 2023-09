Chico Veiga reativa conta no Instagram e apaga fotos com Luísa Sonza

Após abandonar o perfil no Instagram, o ex-namorado da cantora Luísa Sonza reativou seu perfil

ChicoVeiga, conhecido como Chico Moedas, reativou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 21. O empresário desativou a conta após a cantora Luísa Sonza expor durante o programa Mais Você, da TV Globo, o fim do relacionamento e revelar que foi traída.

Além de voltar as redes sociais, o rapaz também apagou do feed as fotos que tinha com a então namorada. Chico também desativou os comentários de todas as publicações. A cantora, aliás, assumiu publicamente o relacionamento com o investidor em julho, e também chegou a fazer uma música para ele.

Luísa surpreendeu o público do Mais Você ao anunciar o fim do namoro com Chico Veiga. Ela fez a revelação ao ler um texto sobre traição. "Não estava programado eu mostrar esse texto. Ela pediu e obviamente eu não poderia negar. Esse texto não é sobre mim, é muito mais sobre tudo que eu vi desde criança e o lugar que pega em mim. Não é um ato isolado, é algo que a gente vê se repetindo", começou ela.

"É insuportável que a traição, a quebra de combinado, zelo, cuidado, continua sendo normalizado. Só quem já foi traído sabe. A traição faz você se invalidar, se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa, é uma dor impossível de se justificar. Quando você é traída até se questiona da sua capacidade de discernimento. Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada [...]", disse a cantora em um trecho do desabafo.

Confira:

Chico apaga fotos com Luísa após reativar perfil - Reprodução/Instagram

Casimiro explica sumiço de Chico

O influenciador Casimiro contou detalhes inéditos sobre o comportamento do amigo e influenciador Chico Moedas. Na madrugada desta quinta-feira, 21, ele aproveitou uma live para falar abertamente sobre a traição envolvendo Luísa Sonza.

"A gente estava conversando e o Chico meio de canto. Eu falei: 'Cara, o que aconteceu?'. E ele me contou a merda que ele fez [...]. Ele está triste, chateado. Sabe que foi babaca. Simples assim. A gente pouco conversou sobre o assunto. O que eu soube, a Anna Beatriz me falou, a repercussão também. Ele fez merda, acho que sabe disso, e é isso, não tem muito mais o que resenhar em cima disso. Acho que foi resolvido da maneira que foi e é isso. Não sei se a galera ficaria satisfeita com a minha versão da parada pois foi tudo muito rápido para todos nós", disse ele em um trecho.