Chico Veiga abandona rede social após escândalo de traição com Luísa Sonza

Após Luísa Sonza expor traição ao vivo no 'Mais Você', Chico Veiga toma decisão drástica e desativa perfil nas redes sociais

Luísa Sonza pegou todos de surpresa ao revelar o término de sua relação com Chico Veiga ao vivo no ‘Mais Você’ na manhã desta quarta-feira, 20, por conta de uma traição. Diante da enorme repercussão, o investidor tomou uma decisão drástica após o anúncio da separação e desativou seu perfil nas redes sociais

A loira anunciou a separação ao ler um texto polêmico sobre traição, a pedido de Ana Maria Braga: “A traição faz você se invalidar, se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa, é uma dor impossível de se justificar. Quando você é traída até se questionar da sua capacidade de discernimento”, diz um trecho da declaração, que se tornou o principal assunto na web.

Assim que a cantora leu o texto ao vivo no programa matinal da Globo, Chico decidiu desativar os comentários de sua última publicação, que era de três semanas atrás, em seu perfil oficial no Instagram. Pouco tempo depois, o investidor decidiu abandonar a rede social e teria supostamente desativado a sua conta.

A suspeita surgiu depois que o perfil do investidor caiu e a própria plataforma justificou a indisponibilidade: “A ligação que seguiste pode estar a funcionar incorretamente ou a página pode ter sido removida”, diz a mensagem exibida pelo Instagram no antigo perfil do ex-namorado de Luísa Sonza.

Chico Veiga desativa perfil no Instagram - Reprodução/Instagram

A história de Luísa Sonza e Chico Veiga:

Vale lembrar que Luísa assumiu seu relacionamento com o investidor Chico através das redes sociais em julho deste ano. No final do mês passado, a cantora lançou uma música em que homenageia o amado e se tornou viral. Diante da repercussão, o casal fez diversas aparições públicas, o que teria gerado uma crise no relacionamento.

Mas foi Ana Maria Braga quem confirmou o término ao contar que a loira desmanchou o relacionamento com o ‘muso’ inspirador da canção. Inclusive, foi a própria apresentadora que pediu para Luísa abrir seu coração e ler o texto que escreveu sobre a traição ao vivo em seu programa; leia a declaração na íntegra.

Luísa Sonza desabafa sobre relacionamento com Chico: "Escolher não estar mais com você, não é viver o amargor ao invés do amor como você me disse. Eu vou viver o amor. Só não vai ser com você" #MaisVocêpic.twitter.com/dbWgVRKTFa — gshow (@gshow) September 20, 2023

Saiba quando e onde Chico Veiga traiu Luisa Sonza:

Assim que Luisa Sonza revelou que foi traída por Chico Veiga, o portal Leo Dias confirmou novas informações da traição, incluindo o local e a data em que o investidor se encontrou com uma mulher em um banheiro de um bar muito movimentado na Zona Sul do Rio de Janeiro; saiba todos os novos detalhes.