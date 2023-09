Melhor amigo, Casimiro explica sumiço de Chico, ex de Sonza: "Sabe que foi babaca"

Casimiro explica sumiço de Chico; ele se pronunciou nas redes sociais nesta madrugada

O influenciador Casimiro contou detalhes inéditos sobre o comportamento do amigo e influenciador Chico Moedas. Na madrugada desta quinta-feira, 21, ele aproveitou uma live que fazia para falar abertamente sobre a traição envolvendo Luisa Sonza.

O streamer contou que os dois teriam conversado horas antes do desabafo da cantora no Mais Você."A gente estava conversando e o Chico meio de canto. Eu falei: 'Cara, o que aconteceu?'. E ele me contou a merda que ele fez. Vim para casa, era 2 da manhã, e dormi. Quando é 10 horas da manhã, Anna Beatriz (esposa de Casimiro) me acorda e fala que Luisa Sonza está na Ana Maria Braga. E aí aconteceu tudo isso", disse ele.

Casimiro esclareceu que Chico Moedas não deixou as redes sociais - ele teve as contas derrubadas e perdeu até o número de telefone, que foi vazado. "Hoje eu não falei com o Chico direito, ele perdeu o whatsapp pois vazaram o número dele. Quando Ana Beatriz me acordou de manhã falando que Luisa estava na Ana Maria a mensagem nem chegou. O Instagram ele perdeu, não desativou, ele recebeu tanta denúncia que caiu. Eu não gostaria de ser porta-voz desse vagabundo, mas estou sendo aqui: ele não tem outra conta. Ele está só esperando a conta dele voltar, pois foi derrubada", explicou.

Chico Moedas estaria abalado com a repercussão da história. "Ele está triste, chateado. Sabe que foi babaca. Simples assim. A gente pouco conversou sobre o assunto. O que eu soube, a Anna Beatriz me falou, a repercussão também. Ele fez merda, acho que sabe disso, e é isso, não tem muito mais o que resenhar em cima disso. Acho que foi resolvido da maneira que foi e é isso. Não sei se a galera ficaria satisfeita com a minha versão da parada pois foi tudo muito rápido para todos nós", falou.

a melhor coisa que pode acontecer é o casimiro narrando uma fofoca, realinha meus chakras ver este homem falar pic.twitter.com/bIWIPZ1caW — roque do povão (@rauquetxt) September 21, 2023

O que Luisa Sonza disse?

Na manhã desta quarta-feira, 20, a cantora Luisa Sonza deu o que falar na internet ao revelar o fim do namoro com Chico Veiga, para quem escreveu uma música romântica em seu novo álbum. A revelação do término foi feita por ela ao ler um texto sobre infidelidade e traição durante o programa Mais Você, de Ana Maria Braga, na Globo.

"É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente, a dor que desencarreta e desencadeia o que eles chama de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida que causa. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de se explicar, é uma quebra na confiança no próximo, é o medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor, jogado fora. Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento em um banheiro sujo de um bar. De resto é só amor, paixão, admiração, respeito, entrega", disse ela.