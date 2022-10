Casada com Felipe Andreoli, Rafa Brites fala sobre família e responde se já foi traída

Apresentadora Rafa Brites fala sobre ter se casado cedo com Felipe Andreoli, o momento com a família e comenta sobre fidelidade

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 12h07

A apresentadora Rafa Brites (35) resolveu bater um papo com os seguidores nas redes sociais e respondeu algumas dúvidas e curiosidades dos fãs sobre a família.

Nos Stories de seu Instagram, a famosa abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre fidelidade do marido.

"Já foi traída? Como lidou com a frustração?", perguntou um fã. Casada com o jornalista Felipe Andreoli (42), com quem tem dois filhos, Rocco (5) e Leon, de apenas sete meses, ela respondeu: "Nunca fui traída, porque nunca exigi fidelidade. Acredito que o ser humano é livre. Quem trai a própria escolha é quem está em desarmonia consigo mesmo", disse, acrescentando: "Vejo as relações de uma maneira diferente."

Rafa também comentou sobre o casamento e a família. "Casei com o Fê com 23! E nunca achei que "perdi" nada. Eu cresci com ele, passamos muitas fases e chegamos até aqui. Nossa melhor fase até hoje. Então, acho que deu certo!", ressaltou.

A famosa ainda respondeu sobre a vida de casada com dois filhos: "Se a gente não se programa, perde a liga e vira uma sociedade que envolve só boleto, burocracia e limpar ranho. Por isso, mesmo com culpa, a gente sai... viaja pra longe ou vai pro motel do bairro. Às vezes tem que tomar um café ou redbull..", brincou.

Confira as respostas de Rafa Brites sobre o casamento e a família:

Rafa Brites impressiona ao exibir corpaço de biquíni de oncinha

No final de semana, Rafa Brites impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir seu corpaço. Aproveitando o dia de sol, a apresentadora surgiu usando um biquíni fio-dental de oncinha e um chapéu de palha enquanto renovava o bronzeado. Além de mostrar suas curvas perfeitas e sua barriga trincada, a mulher do apresentador Felipe Andreoli também exibiu suas tatuagens na coxa e costela. "Afff que gata. Dia, Jumas do meu Brasil!", escreveu ela, fazendo referência a novela Pantanal, da TV Globo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!