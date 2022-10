Rafa Brites posta foto fofa do caçula só de fralda e web compara: ''Sua cara!''

Filho mais novo de Rafa Brites com Felipe Andreoli, pequeno Leon esbanja fofura ao surgir só de fralda e fãs destacam semelhança com a mãe

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 11h11 - Atualizado às 11h42

A mamãe coruja Rafa Brites (35) explodiu o fofurômetro na manhã desta sexta-feira, 07, com um registro do herdeiro mais novo!

O pequeno Leon, de apenas 7 meses, fruto do casamento com o jornalista Felipe Andreoli (42), com quem também tem Rocco (5), esbanfou fofura na web.

Na imagem, publicado em seu perfil no Instagram, o bebê aparece usando somente fralda, e a mamãe coruja brincou ao comentar que ele está pronto para se despedir do frio.

"Me sinto pronto para o verão… tchau frio!", disse Rafa Brites na legenda da publicação, como se fosse o bebê quem estivesse falando.

"Não tem a menor condição", babou Joaquim Lopes. "Não aguentoooo, belezura!", destacou Juliana Silvera. "Jesus amadoooo, que fofuraaaaaaa", escreveu Dani Calabresa nos comentários. Alguns internautas "Ele está sua cara!!!", "Ahhhh fofura!! Está cada vez mais parecido com você!!!", compara

Confira o clique encantador do caçula de Rafa Brites e Felipe Andreoli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Rafa Brites faz alerta ao revelar que a família se infectou com influenza

Recentemente, Rafa Brites contou aos seguidores que sua família se infectou com a influenza A. A influenciadora revelou que eles não tomaram a vacina contra a influenza este ano devido às doses do imunizante da covid-19, mas se arrependeu da decisão. "Na boa pessoal, vacinem contra a Influenza. Caraca pegamos a "A". Derruba demais. Meu filho [ficou] 10 dias sem ir para a aula", revelou ela ao compartilhar um relato no feed do Instagram. Em seguida, Rafa contou que eles já estão bem, mas aproveitou para deixar um conselho para os seguidores. "Já passou, mas me arrependi demais de não ter ido antes, pois tomamos todo ano e dessa vez por conta das doses da covid, deixei para depois. Façam diferente", pediu.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!