De biquíni de oncinha, Rafa Brites impressiona ao exibir corpaço: "Gata"

A apresentadora Rafa Brites elevou à temperatura das redes sociais ao compartilhar alguns cliques de biquíni

CARAS Digital Publicado em 09/10/2022, às 14h02

Rafa Brites (35) impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir seu corpaço na manhã deste domingo, 9. Aproveitando o dia de sol, a apresentadora surgiu usando um biquíni fio-dental de oncinha e um chapéu de palha enquanto renovava o bronzeado.

Além de mostrar suas curvas perfeitas e sua barriga trincada, a mulher do apresentador Felipe Andreoli (42) também exibiu suas tatuagens na coxa e costela. "Afff que gata. Dia, Jumas do meu Brasil!", escreveu ela, fazendo referência a novela Pantanal, da TV Globo.

A publicação rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Gata", disse uma seguidora. "Simplesmente poderosa", escreveu outra. "Musa da beleza", afirmou uma internauta. "Deusa maravilhosa", falou uma fã.

Confira os cliques de Rafa Brites de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Rafa Brites revela que doença na família

Na última segunda-feira, 3, Rafa Brites contou nas redes sociais que sua família se infectou com a influenza A. Na publicação, a influenciadora digital contou que ela, seu marido, Felipe Andreoli (42), e os filhos, Rocco (5) e Leon (7 meses), não tomaram a vacina contra a influenza este ano devido às doses do imunizante da covid-19, mas se arrependeu da decisão. "Na boa pessoal, vacinem contra a Influenza. Caraca pegamos a "A". Derruba demais", lamentou ela em um trecho do relato.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!