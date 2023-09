Cantor gospel Regis Danese recebe alta da UTI

O cantor Regis Danese sofreu um acidente de carro, e após passar por cirurgias, se recupera na enfermaria do hospital

O cantor gospel Regis Danese, que sofreu um acidente de carro em Goiás na última quarta-feira, 30, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na tarde desta sexta-feira, 1º. A informação é do portal G1.

O artista está internado na enfermaria do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), e está se recuperando após passa por cirurgias de laparotomia e enterorrafia. Ainda segundo o boletim médico recebido pelo portal, o estado de saúde dele é regular e o cantor está consciente e respirando espontaneamente.

Regis dirigia o carro quando bateu contra um caminhão. Ele estava acompanhado do irmão, Daniel Danese, que não teve ferimentos. O caminhoneiro também não se machucou. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) revelou ao G1 que o carro do cantor trafegava pela BR-153 quando invadiu a pista contrária no final de uma curva.

O artista, que seguia para um show em Ceres, acabou perdendo o controle da direção. Ao sofrer o acidente, ele acabou fraturando três costelas, o tórax e punho. Após o ocorrido, Regis gravou um vídeo e postou nas redes sociais. "Eu acabei de sofrer um acidente a caminho do show em Ceres. Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim! Eu estou com muita dor no abdômen. Meu irmão [Daniel Bruno Danese] não aconteceu nada, estava do meu lado. Deus é bom, Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Orem por mim", disse ele na gravação em que aparece com o rosto ensanguentado.

Vídeo após o acidente

Na noite desta última quinta-feira, 31, Kelly Danese gravou um vídeo no hospital para atualizar o quadro de saúde do marido, Regis Danese. Ao lado do cunhado, Daniel Bruno Danese, ela contou que fez a primeira visita ao marido após ele ter passado por uma cirurgia no intestino delgado. "Está em recuperação, está na UTI para se recuperar", contou.

Depois, Kelly ainda explicou o motivo do marido ter gravado um vídeo logo após o acidente. "Ele falou que a preocupação dele era com o show, com as pessoas, ele queria dar uma satisfação e falar que não iria conseguir fazer o show, e também pedir oração", contou ela, revelando que o marido fez novos e pode receber alta em breve.