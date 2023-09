Mulher de Regis Danese explica motivo do cantor gravar vídeo após acidente

Kelly Danese atualizou o quadro de saúde do marido, o cantor Regis Danese, e contou o motivo dele gravar um vídeo após o acidente

Na noite desta quinta-feira, 31, Kelly Danese gravou um vídeo no hospital para atualizar o quadro de saúde do marido, o cantor Regis Danese, que sofreu um acidente de carro nesta última quarta-feira, 30, enquanto viaja para a cidade de Ceres, região central de Goiás, local em que faria um show.

Ao lado do cunhado, Daniel Bruno, que também estava no veículo na hora do acidente, Kelly contou que fez a primeira visita ao marido, que segue internado na UTI após ter passado por uma cirurgia no intestino delgado.

"Está em recuperação, está na UTI para se recuperar. Está com algumas fraturas na costela, com o braço quebrado, mas isso aí vai ficar para depois, agora o foco era realmente o intestino, mas ele está bem", disse ela, que revelou que Regis realizou novos exames e dependendo do resultado ele pode receber alta no próximo domingo, 3. "Continuem orando", pediu.

Daniel também falou sobre o acidente. "Não é fácil não. Eu achei que a gente ia morrer, porque bater de frente com um caminhão... e a parte dele que foi atingida parecia que tinha passado uma faca, a roda da frente foi arrancada, arremessada longe...", relembrou ele, que contou com a ajuda de um médico que passava no local antes do resgate chegar.

Kelly ainda explicou porque o marido decidiu gravar o vídeo logo após ter sofrido o acidente. "Ele falou que a preocupação dele era com o show, com as pessoas, ele queria dar uma satisfação e falar que não iria conseguir fazer o show, e também pedir oração" , contou ela, revelando que o marido chegou a relembrar do acidente que vitimou o cantor Cristiano Araújo, em 2015.

Por fim, ela contou que quando o marido for para o quarto ele aparece para falar com os seguidores. "Amanhã se Deus quiser ele vai para a enfermaria... Deus é bom, é fiel. Gratidão a Deus que deu mais uma vez uma chance de vida para ele. Deus abençoe todos vocês", finalizou.

Confira o vídeo completo:

Esposa de Regis Danese foi atropelada grávida

Antes do acidente, o cantor gospel Regis Danese já tinha enfrentado outras provações, como quando sua esposa, Kelly Danese, foi atropelada grávida. Casados há 26 anos, Regis e a esposa tem dois filhos, Brunno (25) e Brenda (14).

Kelly, que também já teve carreira na música, enfrentou complicações na sua segunda gravidez. Durante o período em que estava grávida de Brenda, ela foi atropelada aos quatro meses de gestação. Apenas dois meses depois, o acidente se repetiu com a cantora, na mesma cidade. Ela teve um parto prematuro após os dois atropelamentos e a filha do casal nasceu com sete meses.