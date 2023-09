Antes de acidente de Regis Danese, esposa do cantor gospel já tinha sido atropelada grávida; relembre

Regis Danese sofreu acidente de carro na última quarta-feira, 30, e segue internado em hospital

Regis Danese (50) sofreu uma colisão de carro na última quarta-feira, 30, e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Antes do acidente, o cantor gospel já tinha enfrentado outras provações, como quando sua esposa, Kelly Danese, foi atropelada grávida. Relembre o que aconteceu.

Casados há 26 anos, Regis Danese e a esposa tem dois filhos, Brunno (25) e Brenda (14). Kelly Danese, que também já teve carreira na música, enfrentou complicações na sua segunda gravidez. Durante o período em que estava grávida de Brenda, ela foi atropelada aos quatro meses de gestação. Apenas dois meses depois, o acidente se repetiu com a cantora, na mesma cidade. Ela teve um parto prematuro após os dois atropelamentos e a filha do casal nasceu com sete meses.

"A minha história começou quando eu nem tinha nascido. Quando a minha mãe estava grávida de mim, de quatro meses, ela foi atropelada. Depois, com seis meses, ela foi atropelada de novo, na mesma cidade. E eu nasci de sete meses", revelou Brenda Danese em entrevista ao canal do YouTube Guiame Notícias.

Após o acidente de carro na última quarta-feira, Regis Danese segue internado, mas conta com perspectivas otimistas para a recuperação, como explica o boletim médico sobre a situação do cantor gospel: "Ele está internado na UTI da unidade, possui o estado de saúde geral regular, consciente e está respirando espontaneamente. Durante a coletiva de imprensa realizada na unidade, Dr. Alan Kagan, médico especialista em cirurgia geral, informou que ainda na madrugada desta quinta-feira (31) foi realizado um procedimento de laparotomia exploradora, em que foi constatada uma lesão puntiforme no intestino delgado, o que tornou necessário uma enterorrafia (costura do ferimento)".

"O paciente também possui uma fratura fechada no antebraço (sem exposição óssea), que não necessitou de intervenção cirúrgica imediata. Salientamos que Regis Danese permanece em avaliação constante pela equipe multiprofissional do hospital, com perspectivas otimistas de recuperação", diz o comunicado.