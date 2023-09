Família de milagres! Lutando pela vida, Regis Danese enfrentou drama com a filha

Internado na UTI após um acidente grave, o cantor gospel Regis Danese já enfrentou outro drama. Há quatro anos, ele precisou se apegar com sua fé para conseguir permanecer de pé após a filha receber um diagnóstico difícil.

Em 2012, a pequena Brenda, então com 3 aninhos, foi diagnosticada com leucemia. Depois de passar mal quando conhecida a Disney, a criança foi encaminhada a um hospital em Orlando. A família retornou ao Brasil e iniciou uma série de exames.

Na época, a assessoria do cantor revelou que ele ficou muito abalado “Jesus já curou a Brendinha, já tomamos posse em nome de Jesus porque Deus é fiel!!!”, escreveu ele em uma rede social mostrando coragem.

Brenda começou o tratamento imediato contra a doença e foi totalmente curada. Recentemente, ele esteve no Encontro onde relembrou o drama que viveu na época. Ele exaltou a força da filha que hoje está com 16 anos.

"Tenho muito orgulho da minha filha. Ela me ensinou muito, eu aprendo muito com ela. Tudo o que aconteceu foi uma escola para a gente aprender, a gente dar valor nas pequenas coisas. Foram os piores momentos da minha vida. Tinha dias que eu ia fazer show chorando, se não fosse Jesus, eu não teria dado conta de vencer aquela prova. Mas vencemos! Hoje ela está aí, a coisa mais linda!", declarou ele na época. Nesta quinta-feira, 31, Brenda Danese relembrou o drama que viveu e mandou um recado para o pai. "Deus é fiel, em todo tempo! Somos uma casa de milagres, Deus é especialista em fazer o sobrenatural, só gratidão!!! Ele está melhorando e brevemente estará em casa! Obrigada a todos. Eu te amo papai, e sua história será testemunho", disse ela.

Novo boletim de Regis Danese

Foi revelado nesta quinta-feira, 31, um novo boletim médico atualizando o estado de saúde do cantor Regis Danese. Ele segue internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) na Unidade de Terapia Intensiva.

"Ele está internado na UTI da unidade, possui o estado de saúde geral regular, consciente e está respirando espontaneamente. Durante a coletiva de imprensa realizada na unidade, Dr. Alan Kagan, médico especialista em cirurgia geral, informou que ainda na madrugada desta quinta-feira (31) foi realizado um procedimento de laparotomia exploradora, em que foi constatada uma lesão puntiforme no intestino delgado, o que tornou necessário uma enterorrafia (costura do ferimento)", revelou o comunicado.

Ao final, os médicos revelam a descoberta de uma fratura. "O paciente também possui uma fratura fechada no antebraço (sem exposição óssea), que não necessitou de intervenção cirúrgica imediata. Salientamos que Regis Danese permanece em avaliação constante pela equipe multiprofissional do hospital, com perspectivas otimistas de recuperação", diz a nota.