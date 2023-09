Regis Danese: boletim médico atualiza estado do cantor gospel após cirurgia

Boletim médico atualiza estado do cantor gospel Regis Danese; médicos se pronunciaram nesta quinta

Foi revelado nesta quinta-feira, 31, um novo boletim médico atualizando o estado de saúde do cantor Regis Danese. Ele segue internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) na Unidade de Terapia Intensiva.

"Ele está internado na UTI da unidade, possui o estado de saúde geral regular, consciente e está respirando espontaneamente. Durante a coletiva de imprensa realizada na unidade, Dr. Alan Kagan, médico especialista em cirurgia geral, informou que ainda na madrugada desta quinta-feira (31) foi realizado um procedimento de laparotomia exploradora, em que foi constatada uma lesão puntiforme no intestino delgado, o que tornou necessário uma enterorrafia (costura do ferimento)", revelou o comunicado.

Ao final, os médicos revelam a descoberta de uma fratura. "O paciente também possui uma fratura fechada no antebraço (sem exposição óssea), que não necessitou de intervenção cirúrgica imediata. Salientamos que Regis Danese permanece em avaliação constante pela equipe multiprofissional do hospital, com perspectivas otimistas de recuperação", diz a nota.

O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, sofreu um acidente de carro nesta quarta-feira, 30, enquanto estava a caminho de um show na cidade de Ceres, região central de Goiás. Ontem, a assessoria do artista emitiu um comunicado sobre seu estado de saúde. "Regis Danese está estável, consciente, pressão normal e frequência cardíaca também e respirando em ar ambiente, porém, sofreu um trauma abdominal. Aguardando os resultados dos exames de imagens, como a tomografia para saberem como prosseguir", diz a mensagem.

ESPOSA CONTOU DETALHES

A mulher de Regis, Kelly Danese, falou sobre o acidente em seu Instagram. Segunda ela, o marido foi encaminhado para o Hospital Estadual de Jaraguá (Heja) e está bem. Além disso, ela contou que o carro bateu de frente com uma carreta e capotou. "Um livramento... O carro acabou... Estejam em oração", pediu ela, que está em Goiânia com a filha, Brenda.