Bruno Mazzeo posta foto antiga com Jô Soares e faz declaração emocionante: ''Me tratou como filho''

Publicado em 05/08/2022, às 08h55

LUTO! O ator Bruno Mazzeo (45), filho de Chico Anysio (1931–2012), emocionou os seguidores ao lamentar a morte do humorista Jô Soares.

O apresentador faleceu na madrugada desta sexta-feira, 05, aos 84 anos de idade, em São Paulo, no Hospital Sírio Libanês. A causa da morte não foi informada. A ex-mulher do artista, Flávia Pedras, foi quem divulgou a triste notícia nas redes sociais, e contou que o funeral será apenas para familiares e amigos.

Nas redes sociais, Mazzeo comoveu os fãs ao publicar uma série de fotos ao lado de Jô. Em uma delas, ele aparece ainda criança, e fez uma linda homenagem, ressaltando sua admiração pela grande comediante.

"Ah, meu amado Jô. Depois de me fazer rir desde que me entendo por gente, hoje me fez chorar logo ao acordar e receber a notícia de sua passagem. Fico aqui tentando buscar palavras para caprichar nesse textão, mas elas não chegam. Meus olhos se encharcam e eu nem enxergar consigo direito", começou escrevendo.

O herdeiro de Anysio relembrou que teve a honra de conviver com Jô na infância: "Meu coração aperta e manda dizer que agradeço por todos os momentos que passamos juntos desde minha infância, por todo o carinho que sempre me foi dedicado, pelas tantas vezes em que me tratou como filho e, brincando, provocava meu pai dizendo que eu era mais fã seu do que dele. Essa primeira foto, comigo criança vestido de Carlos Suely ao lado seu icônico Capitão Gay no camarim do Teatro Fênix, ficou na parede do meu quarto por muitos anos. Olhando agora, é visível o afeto que transborda a cada foto, um sentimento mútuo que sempre tivemos prazer de nutrir um pelo outro".

"Como eu sempre te dizia, o filho do maior humorista do Brasil é completamente apaixonado pelo outro maior humorista do Brasil. Muito obrigado por tudo e por tanto. O Brasil agradece. Viva esse gênio da raça. Viva o Gordo!", finalizou Mazzeo.

Confira a homenagem de Bruno Mazzeo para Jô Soares:

Famosos lamentam morte de Jô Soares

Celebridades usaram as redes sociais para deixarem mensagens de despedida para Jô Soares. Zélia Duncan (57), que é atual da ex-mulher de Jô, Flávia Pedras, Lilia Cabral (65), e Ana Maria Braga (73), foram alguns dos famosos que homenagearam o comediante. "Eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso e querido de todos nós. Hoje o dia amanheceu mais sem graça. Vá em paz, meu amigo!", disse a apresentadora do Mais Você.

