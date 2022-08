Famosos lamentam morte do humorista Jô Soares e prestam homenagens

Artistas deixaram mensagens de carinho em homenagem a Jô Soares, que faleceu aos 84 anos na madrugada desta sexta-feira, 05

O comediante Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira, 05, aos 84 anos de idade. O apresentador estava internado há mais de um mês no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia.

A causa da morte ainda não foi divulgada, mas a informação foi confirmada pela ex-esposa do humorista, Flávia Pedras, nas redes sociais.

"Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para família e amigos próximos", disse ela."Assim, aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida. A vida de um cara apaixonado pelo país aonde nasceu e escolheu viver, para tentar transformar, através do riso, num lugar melhor. Viva você meu Bitiko, Bolota, Miudeza, Bichinho, Porcaria, Gorducho", declarou ainda.

Amigos e celebridades fizeram questão de deixar mensagens de despedida ao artista, que também era escritor, ator e diretor.

Confira as homenagens para Jô Soares:

Ana Maria Braga (73), apresentadora: "Eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso e querido de todos nós. Hoje o dia amanheceu mais sem graça. Vá em paz meu amigo!"

Zélia Duncan (57), cantora, que hoje está em relacionamento com Flávia Pedras: "O Brasil perdeu hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto!"

O Brasil perdeu hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto! — Zélia Duncan (@zeliaduncan) August 5, 2022

Lilia Cabral (65), atriz: "Como eu gostava do Jô! Sempre inteligente, divertido, inesperado e criativo. Eu fiquei triste quando o programa acabou, mas tinha certeza que iria continuar vendo o Jô de outras maneiras na TV. Isso não aconteceu, somente as referências e cada vez mais a certeza do grande artista que tivemos e sempre teremos. Minha alegria desde a infância, a minha alegria de tantos anos, com personagens inesquecíveis, seu talento absoluto, sua história emocionante. Acordei cedo, vou para SP, abro as notícias e vejo sua foto. Chorei, fiquei muito triste. Acho que ele sempre soube o quanto eu gostava dele, queria que soubesse mais. Obrigada querido por ser tão parceiro e querido em todas as entrevistas, obrigada pelo respeito e por me ensinar tanto. Um beijo especial a família, meus sentimentos".

Zezé Di Camargo (58), cantor: "Tive o privilégio de ser entrevistado por ele várias vezes. Um dos maiores artista do Brasil, Jô Soares tinha uma inteligência de fazer inveja. Sagaz, impetuoso e um humor com uma dose de finesa imensa!! Culto, poliglota e estar a seu lado era certeza de um aprendizado imenso. Vai deixar um vazio no humor e na arte. Meus sentimentos a família e que Deus o receba com a mesma alegria que ele causou na vida de todos Brasileiros. Descanse em paz Jô Soares".

Adriane Galisteu (49), apresentadora: "Meu Deus o mundo sem você…. Meu amado amigo, diretor, conselheiro, vizinho, que tristeza… você sempre foi cercado de amor e sempre será assim! Vou seguir te aplaudindo e através de suas obras aprendendo com você! Obrigada por tantas risadas, tantas conversas, por todos os ensinamentos. Te amo eternamente!"

Thiaguinho (39), cantor: "Descanse em paz, Jô Soares. Foi uma honra te conhecer, ser entrevistado, bater papo e sentir de perto toda essa genialidade e educação. Obrigado por tanto carinho de sempre e continuarei assistindo as grandes entrevistas que você nos deixa! Meu respeito e admiração, Jô.

Meus sentimentos a família".

Bárbara Paz (45), atriz: "Obrigada por tudo Jô! Teus ensinamentos e tua risada ficam! Um homem inteligentíssimo engraçado humano! Vai fazer muita falta! APLAUSOS E MUITAS RISADAS NO CÉU ! Que lá vem história!!! Todo meu amor Flavinha @flavia_pedras"

Patrícia Poeta (45), apresentadora: "Amanheci com essa triste notícia. Difícil acreditar… Admirava demais o Jô. Ele fazia parte das nossas vidas… da vida de nossas famílias. Seu talento atravessou gerações. Era um profissional incrível: humorista, escritor, diretor, apresentador. Obrigada pelas risadas, Jô. Obrigada pelas conversas, pelas mensagens sempre muito generosas… Descanse em paz"

Zeca Camargo (59), jornalista: "Muita gente hoje vai lembrar do dia em que levou um “beijo do Gordo”! O meu (e olha que foram dois) foi inesquecível. Mas pra lembrar esse gênio que mudou a TV brasileira (sempre pra melhor), eu compartilho aqui o dia em que eu dei beijo no Jô. Em inglês, que ele falava impecavelmente, existe a expressão “game changer”, perfeita para alguém que, como o Jô, chega num cenário conhecido e aponta para uma nova direção. E é assim que Jô Soares sempre será lembrado. Com um carinho imenso".

Ana Carolina (47), cantora: "Dia triste. Jô inesquecível Jô que acompanhei desde pequena, com o genial Viva o gordo, mais tarde tive a honra de sentar no seu concorrido sofá e me divertir com esse ser humano tão especial, inteligente e afetuoso. Uma passagem de luz e paz! Saudades do “beijo do gordo”! Obrigada por tanto!"

Simony (46), cantora: "Tive a honra de ser entrevistada por você. Que sua passagem seja luz exatamente o que foi pra nós. Você tinha leveza, doçura e uma sabedoria que até hoje não vi. O que fica? Tudo que sempre foi você, ALEGRIA"

