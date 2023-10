Britney Spears rebate acusações sobre seu novo livro e dispara: “Larguei o ramo”

A cantora Britney Spears rebateu acusações sobre seu novo livro de memórias e surpreendeu os fãs ao revelar que teria “largado o ramo”

Nesta sexta-feira, 20, Britney Spears veio a público por meio de seu Instagram rebater algumas críticas e acusações feitas sobre seu novo livro de memórias, que chega as bancas no próximo dia 24. Ao revelar que fez um aborto após engravidar do cantor Justin Timberlake, porta-vozes do artista e de sua atual esposa Jessica Bielpediram para que Britney “deixasse o passado de lado”. "Nos últimos anos, Justin tem tentado apoiar Britney à distância. Eles namoram há muito tempo, mas ele ainda a respeita. Justin e Jessica só querem que todos cresçam e evoluam, em vez de continuarem a trazer o passado à tona", disseram.

Diversas críticas e parte da imprensa internacional compartilharam da mesma ideia de Timberlake e Biel, de que Britney estaria errada em trazer o passado à tona e que ela estaria fazendo isso por “atenção”.

Por meio de um texto publicado em suas redes sociais, a diva pop rebateu essas acusações. “O propósito do meu livro não é ofender ninguém de maneira nenhuma! Aquilo sou eu antes... Aquilo está no passado!”, começou dizendo a artista sobre as críticas.

Essa próxima parte do texto, pegou alguns fãs de surpresa: “É exatamente por causa disso que eu larguei o ramo há 4 anos!!!”. Britney de fato está afastada da música há um bom tempo, mesmo antes do fim de sua tutela em 2021, seus lançamentos musicais estavam raros. Porém em 2022, Britney lançou uma música em parceria com Elton John e nesse ano, uma canção ao lado de Will.I.AM.

A artista então continuou: “Eu superei e é uma linda página em branco a partir daqui. Estou aqui para estabelecer o caminho do resto da minha vida. De qualquer forma, é a última parte disso e m*rd*s acontecem. Esse foi um livro que eu nem sabia que precisava ser escrito... Mesmo que alguns se sintam ofendidos, me deu um encerramento em todas as coisas para um futuro melhor”.

“Tenho esperanças de que eu possa iluminar pessoas que se sintam particularmente sozinhas na maioria dos casos ou machucadas ou incompreendidas. Novamente, a motivação para esse livro não foi insistir nas minhas experiências passadas, coisa que a imprensa está fazendo e é burro e bobo! Eu já superei”, finalizou a artista.

Revelações!

Além da situação com Justin Timberlake, o livro de memórias de Britney trará detalhes sobre a tutela da famosa. A dona do hit “Toxic” passou 13 anos sob tutela de seu pai Jaime Spears, que tinha controle sob a vida pessoal e financeira da cantora.

Em um trecho do livro divulgado, a loira revelou que em dado momento parou de lutar contra sua tutela, para ficar com seus dois filhos. "Minha liberdade em troca de cochilos com os meus filhos – foi a troca que eu tive que fazer”, afirmou a diva pop no livro.