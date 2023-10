Descubra qual foi a reação de Justin Timberlake ao descobrir revelação de Britney Spears

Em seu livro de memórias, Britney Spears choca ao revelar que engravidou de Justin Timberlake e eles decidiram tirar o bebê

Com o lançamento da biografia de Britney Spears,‘The Woman in Me’, ainda mais detalhes da relação da cantora com Justin Timberlake vieram à tona, entre uma das revelações, o aborto que a estrela fez enquanto eles ainda namoravam. Nesta terça-feira, 17, fontes próximas ao cantor revelaram a reação de Justin ao livro bombástico da princesa do pop.

No livro, ela disse: “Justin, definitivamente, não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens”. Então, a artista contou que ele quis que ela tirasse o bebê e ela aceitou.

Com a repercussão da história, Timberlake tem sido alvo de uma série de críticas. Porém, uma fonte próxima à voz de "Mirrors" revelou ao ET que Timberlake está "olhando para o futuro". Justin tem se concentrado em sua própria família e tentado não se preocupar com o livro de Britney explicou o insider.

"Nos últimos anos, Justin tem tentado apoiar Britney à distância. Eles namoram há muito tempo, mas ele ainda a respeita. Justin e Jessica só querem que todos cresçam e evoluam, em vez de continuarem a trazer o passado à tona", acrescentou.

Hoje em dia, a cantora é mãe de dois meninos, Sean Preston, de 18 anos, e Jayden James, de 17 anos, frutos do antigo relacionamento com Kevin Federline. Por sua vez, Timberlake também tem dois filhos, Silas, de 8 anos, e Phineas, de 3 anos, do casamento com Jessica Biel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria River Red (@britneyspears)

Por que Britney Spears e Justin Timberlake se separaram? Relembre

Britney Spears namorou com Justin Timberlake entre os anos de 1999 e 2002. Quando eles anunciaram a separação, a imprensa internacional levantou rumores de uma traição por parte da cantora.

Na época, o site The Sun informou que Britney teria se aproximado de um coreógrafo e Justin teria encontrado um bilhete dela para ele. Inclusive, os boatos surgiram na época em que ele lançou a música Cry Me A River, do álbum Justified, que falava sobre uma separação por causa de uma traição.

Porém, Britney deu outra versão para o motivo do término. Na época, ela comentou que os dois se separaram porque tinham planos diferentes para suas vidas. A cantora disse para ele que queria se casar, mas ele não estava pronto para seguir esse caminho. “É uma sensação estranha se acostumar a ficar solteira de novo, mas acho que terei que lidar com isso”, disse ela naquela época.