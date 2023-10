Por que Britney Spears e Justin Timberlake se separaram? Relembre o que foi dito na época

Após Britney Spears revelar que engravidou de Justin Timberlake e fez um aborto, relembre o motivo do fim do namoro deles

Os nomes de Britney Spears e Justin Timberlake tomaram conta da internet nesta terça-feira, 17, após ela revelar que engravidou de um filho dele e eles decidiram, em comum acordo, abortar. Agora, que tal relembrar qual foi o motivo da separação deles? Confira abaixo!

Britney Spears namorou com Justin Timberlake entre os anos de 1999 e 2002. Quando eles anunciaram a separação, a imprensa internacional levantou rumores de uma traição por parte da cantora. Na época, o site The Sun informou que Britney teria se aproximado de um coreógrafo e Justin teria encontrado um bilhete dela para ele. Inclusive, os boatos surgiram na época em que ele lançou a música Cry Me A River, do álbum Justified, que falava sobre uma separação por causa de uma traição.

Porém, Britney deu outra versão para o motivo do término. Na época, ela comentou que os dois se separaram porque tinham planos diferentes para suas vidas. A cantora disse para ele que queria se casar, mas ele não estava pronto para seguir esse caminho. “É uma sensação estranha se acostumar a ficar solteira de novo, mas acho que terei que lidar com isso”, disse ela naquela época.

Por sua vez, ele disse: “A separação foi absolutamente dolorosa para mim”. Inclusive, ele confirmou a versão da cantora em entrevista para Barbara Walters e negou os boatos de traição. “Lembro-me de quando decidimos que seguiríamos caminhos separados, nos sentamos e eu disse a ela: ‘Se houver um momento em que você precisar de mim, pode ter certeza de que estarei lá, porque eu te amo como pessoa e eu sempre amarei você’”, relembrou.

Até hoje, eles não deram mais detalhes sobre quando decidiram se separar.

Britney Spears diz que realizou um aborto

A cantora Britney Spears vai lançar um livro de memórias que promete mexer com o mundo pop internacional por causa de suas revelações. Uma dessas revelações é sobre o relacionamento que viveu com o ator e cantor Justin Timberlake no passado. De acordo com o site da revista People, eles engravidaram e optaram pelo aborto.

Segundo a publicação internacional, Britney engravidou de um filho de Justin quando eles namoraram há cerca de 20 anos. Na época, eles não estavam prontos para se tornarem pais e optaram pelo aborto.

No livro, ela disse: “Justin, definitivamente, não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens”. Então, a artista contou que ele quis que ela tirasse o bebê e ela aceitou. Por enquanto, Justin Timberlake não se pronunciou sobre a revelação feita por Spears.