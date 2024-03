A briga de Samara Felippo com o ex, cirurgia de Cariúcha e mais; o que bombou na semana

Semana foi marcada por barraco de Samara Felippo, Cariúcha afastada do Fofocalizando e marmita de Tralli

Março está chegando ao fim, mas no mundo dos famosos os acontecimentos estão a todo vapor. Nesta semana, desentendimento entre mãe e filho, marketing de cantor e até briga de ex-casal deram o que falar. Cariúcha (33), Alessandra Negrini (53), Samara Felippo (45) e Bruno Gadiol (25) foram alguns dos nomes que ficaram em alta na CARAS Brasil. Veja os principais fatos.

Apresentadora do Fofocalizando, Cariúcha vai ficar afastada do programa de fofocas do SBT para passar por uma cirurgia de urgência. A cantora foi diagnosticada com miomas uterinos, que são tumores benignos formados por tecido muscular que podem surgir durante a idade fértil da mulher. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a também atriz disse que já precisou desmarcar compromissos por conta da gravidade dos sintomas.

"Já tive de chegar no hospital e ter que tomar morfina. A dor é tão forte, e os miomas andam pela minha barriga toda. Eu sinto andar, parece uma criança, é uma coisa horrorosa. Já precisei desmarcar shows, não estou fazendo mais apresentações por causa do peso, eles pesam muito, a barriga fica inflamada, não consigo lavar um banheiro porque fico com cólica", contou.

Famoso por Malhação: Viva a Diferença (2017), Gadiol anunciou o lançamento do single Sugar Daddy com indicativo de relacionamento com um homem da terceira idade. Após especulações, ele negou a informação e assumiu namoro com o cirurgião-dentista Rômulo Marcato"padrão". “Meu amor, não vejo a hora de podermos ficar juntinhos todos os dias nos amando. A distância hoje é nossa barreira, mas de modo algum vai atrapalhar o nosso amor e união. Tô te esperando aqui em São Paulo. Você sabe, né? Te amo e vem logo!”, se derreteu.

Samara Felippo revelou uma batalha judicial contra o ex-marido, o jogador de basquete Leandrinho, que é o pai de suas filhas. A atriz de novelas como Chocolate com Pimenta (2003) e Sete Pecados (2006) revelou que luta para reaver o dinheiro que deu para que eles comprassem uma casa no Rio de Janeiro no início do relacionamento. Quando se separaram, no entanto, ela não recebeu a parte do imóvel que teria sido colocado no nome do ex-cunhado sem que ela soubesse. A atriz acusa o ex de ter feito uma manobra para ficar com o dinheiro só para ele.

Já Alessandra Negrini (53) revelou que a relação com o filho Antônio (27), do seu relacionamento com o ator Murilo Benício (52), supostamente não anda bem. Isso porque durante uma entrevista ao Podcast Desculpa Alguma Cosa, apresentado por Tati Bernardi, ela revelou que não sabia onde o filho morava. Após a repercussão, a atriz disse que usou uma figura de linguagem para dizer que o herdeiro cuida da própria vida.

Cesar Tralli (53) chocou a internet ao mostrar o segredo para manter a boa forma física. Nos corredores da Globo, o apresentador do Jornal Hoje posou segurando a marmita do dia, uma salada de pinhão. O jornalista revelou que colheu o legume durante uma viagem que fez para Campos do Jordão, ao lado da esposa, Ticiane Pinheiro (47), e da filha, Manuella (4).