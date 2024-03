Bruno Gadiol assume namorado após polêmica envolvendo suposto sugar daddy

Ator de ‘Malhação’ e ‘As Five’, Bruno Gadiol esclarece rumores após de declarar ‘sugar baby’ e revela verdadeira identidade de seu namorado

Durante esta semana, o ator de ‘Malhação’ e ‘As Five’, Bruno Gadiol, chamou atenção ao se declarar como ‘sugar baby’ e até posou com seu suposto ‘daddy’. No entanto, neste sábado, 16, o famoso esclareceu que o relacionamento não passava de uma jogada de marketing e aproveitou para revelar a identidade de seu verdadeiro namorado nas redes sociais.

Como foi antecipado pela CARAS Brasil na última quinta-feira, 16, Bruno, que também é cantor, lançou uma música brincando sobre ser 'sustentado' por um homem mais velho. Para dar mais destaque à canção, ele anunciou em suas redes sociais que estava namorando de mentira com um sugar daddy e até posou com seu ‘velhinho’, conforme mencionado na letra do single.

Após esclarecer que tudo não passava de uma estratégia para divulgar sua nova música, Bruno revelou que está vivendo um relacionamento sério com o cirurgião-dentista Rômulo Marcato. O ator também compartilhou que foi pedido em namoro há três meses, durante um show do cantor Jão, mas decidiram 'esconder' o romance até o lançamento da música.

Em seu perfil oficial no Instagram, Gadiol dividiu o vídeo do momento exato do pedido e se derreteu ao se declarar para seu verdadeiro namorado pela primeira vez na rede social: “Mas afinal, você está namorando ou não? Tô! Tô namorando esse menino lindo aí do vídeo que me deu uma aliança de surpresa em pleno show do Jão”, iniciou.

Na legenda, Bruno ainda brincou com a estratégia para divulgar a canção: “Estamos juntos há quase três meses, mas não tínhamos aberto a todos porque eu tinha uma estratégia de marketing importante para fazer. Mas que bom que agora posso me declarar pra ele e dizer o quanto sou feliz por ser seu namorado”, ele se declarou.

“Meu amor, não vejo a hora de podermos ficar juntinhos todos os dias nos amando. A distância hoje é nossa barreira, mas de modo algum vai atrapalhar o nosso amor e união. Tô te esperando aqui em São Paulo. Você sabe, né? Te amo e vem logo!”, Bruno se derreteu pelo amado colocando um fim às especulações que circulavam.

Bruno Gadiol tem tatuagem inusitada:

Além do falso romance com um homem mais velho, Bruno Gadiol já se envolveu em outras polêmicas. No final do ano passado, o ator decidiu fazer uma tatuagem incomum ao lado de uma amiga de longa data. Ele revelou que ambos tatuaram o desenho de uma vaca no braço e explicou o motivo por trás dessa escolha inesperada.