Ex-Malhação, Bruno Gadiol faz tatuagem de vaca e revela o motivo

O ator Bruno Gadiol, que atuou em Malhação, surpreende ao fazer tatuagem com desenho de vaca junto com sua amiga e mostra o resultado

O ator Bruno Gadiol decidiu fazer uma tatuagem com um desenho inusitado ao lado de uma amiga de longa data. O artista revelou que os dois tatuaram o desenho de uma vaca no braço e contou qual foi o motivo da escolha inesperada.

“Fizemos uma tatuagem da amizade! Mas uma vaca, Bruno? Sim, uma vaca! Mas por que, óh céus?! Veja as outras fotos do carrossel e entenderás”, disse ele na legenda do post.

Nas imagens, ele mostrou que as vacas são animais que ficam felizes e se sentem mais seguras quando estão com outros animais da mesma espécie ao seu lado. Além disso, estudos mostraram que as vacas fazem amizade umas com as outras ao longo da vida.

Vale lembrar que Bruno fez muito sucesso em Malhação, quando viveu o jovem estudante Guto, que fazia par romântico com Benê ( Daphne Bozaski). Além disso, o ator também canta e foi destaque no The Voice Brasil de 2016. Hoje em dia, ele se dedica a sua carreira musical e já lançou algumas músicas.

Bruno Gadiol falou de sua sexualidade na web

Há alguns anos, Bruno Gadiol assumiu sua homossexualidade e falou abertamente com os fãs e seguidores sobre sua sexualidade, com um texto emocionante.



“Muito feliz com o amor que estou recebendo de vocês. Foi uma decisão cautelosa que tomei. Tive muitas conversas com minha família para que todos estivessem preparados para o que pudesse vir. Eu não podia estar mais feliz. Não consigo parar de pular de felicidade lendo os comentários e depoimentos de vocês. A única escolha que fiz foi a de não esconder algo que não precisa ser escondido. Isso já me machucou muito. Chega”, escreveu o artista.

Em entrevista à Contigo! em 2023, Bruno Gadiol comentou sobre sua vida amorosa. "Estou feliz, me sinto bem. Vida amorosa sendo construída e é isso", afirmou ele.