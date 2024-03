Alessandra Negrini reencontra o filho e esclarece declaração polêmica: “Adulto"

Alessandra Negrini aparece ao lado do filho mais velho após revelar detalhes inusitados da relação e esclarece polêmica

Alessandra Negrini causou ao revelar detalhes sobre sua relação com seu filho mais velho, Antônio, de 27 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Murilo Benício. Agora, a atriz apareceu ao lado do herdeiro em suas redes sociais para esclarecer algumas falas polêmicas e defender que eles têm um ótimo relacionamento.

Através do feed do Instagram, Alessandra publicou um vídeo com o herdeiro e explicou que eles estavam rindo para não levar a situação a sério. Segundo a artista, suas declarações durante a participação no Podcast ‘Desculpa Alguma Coisa’, comandado por Tati Bernardi, acabaram tomando proporções maiores do que esperava.

Após mencionar que não sabia onde o filho morava, a atriz esclareceu que tentou usar uma figura de linguagem para explicar que o filho cuida da própria vida: “Fui num podcast e falei que não sabia nem onde meu filho morava, mas eu estava querendo dizer que ele tem 26 anos, é um adulto, pode morar onde quiser, comigo, sozinho, com o pai, com a namorada”, justificou.

Na sequência, Alessandra ainda falou sobre seu relacionamento com sua herdeira caçula, Bettina, de 19 anos, que é fruto do relacionamento com Otto: "A Betina é minha parceirinha, claro. Ainda é, porque daqui a pouco também não vou saber onde ela está. Oh, gente chata. Para de encher o saco da gente, pô", a artista revelou que a menina deve se mudar em breve também.

Por fim, Antonio decidiu se pronunciar durante o vídeo e esclareceu que tudo não passou de um mal entendido: "Vocês são difíceis, hein”, ele brincou. Mesmo não estando mais sob o mesmo teto, mãe e filho demonstraram cumplicidade ao aparecerem juntos e negaram especulações de atrito após as declarações polêmicas da artista.

O que Alessandra Negrini falou sobre o filho?

Para quem não acompanhou, Alessandra Negrini causou ao revelar detalhes do relacionamento com o primogênito no podcast de Tati Bernardi: "Antônio não sei nem onde mora", revelou a artista, que mora apenas com a filha caçula. A atriz ainda desabafou sobre um suposto afastamento do herdeiro, sem dar detalhes sobre o motivo: "Eu sofro até hoje né. Eu não sei onde está, some”, disse.

Além de revelar que respeita as decisões do filho, a atriz ainda confessou que ser mãe era um grande sonho: "Dá trabalho, né? Às vezes você fala: 'Ai, meu Deus, pra que fui ter filho?'. Mas era um sonho meu ter filho. Eu não seria uma pessoa realizada se não tivesse tido, mas entendo quem não quer, porque olha, dá trabalho", afirmou ela.