Alessandra Negrini expõe relação difícil com filho mais velho: "Não sei onde mora"

Alessandra Negrini expõe detalhes de sua relação difícil com seu filho mais velho, Antônio, fruto de seu relacionamento com Murilo Benício

A atriz Alessandra Negrini abriu seu coração ao falar sobre seu relacionamento difícil com seu filho mais velho, Antônio, de 27 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Murilo Benício. Em participação do podcast Desculpa Alguma Coisa, de Tati Bernardi, a famosa surpreendeu ao afirmar que tem pouco contato com o filho.

"Antônio não sei nem onde mora", revelou Alessandra, que mora apenas com sua filha Betina, de 19 anos. A artista ainda desabafou sobre o seu afastamento do herdeiro, sem dar detalhes sobre o motivo: "Eu sofro até hoje né. Eu não sei onde está, some. Mas tudo bem, eu respeito. Faz parte".

A atriz ainda confessou que ser mãe era um grande sonho. "Dá trabalho, né? Às vezes você fala: 'Ai, meu Deus, pra que fui ter filho?'. Mas era um sonho meu ter filho. Eu não seria uma pessoa realizada se não tivesse tido [filhos], mas entendo quem não quer, porque olha, dá trabalho", afirmou ela.

Alessandra ainda falou sobre sua proximidade com a filha caçula, de seu relacionamento com o cantor Otto. "Ela é minha parceirinha (...) Eu fico muito feliz de ter a Betina de parceira, agora mais parceira ainda com 19 anos. É gostoso, ela está amadurecendo", contou a famosa.

Antônio apareceu recentemente com o pai

Em outubro de 2023, Antônio fez uma aparição rara ao lado de seu pai, Murilo Benício. O ator comemorou o Dia das Crianças ao lado de seu filho com Alessandra Negrini, além de Pietro, seu filho com a atriz Giovanna Antonelli.

Murilo saiu para almoçar com seus herdeiros e fez a selfie rara com os meninos e mostrou como eles estão. No fundo do clique, Pietro apareceu fazendo sinal com a mão. Na ponta, Antônio posou sorridente. "Dia das Crianças com eles", escreveu Murilo Benício mostrando ser um pai coruja até hoje, mesmo com o crescimento dos garotos.

