Barriga de Bruna Marquezine, Jojo Todynho e fotos de Beatriz; saiba o que bombou na semana

Mundo dos famosos rendeu altas publicações e muitos acessos envolvendo detalhes da vida de Bruna Marquezine, Jojo Todynho entre outras personalidades

O mês de janeiro segue muito agitado no mundo dos famosos e rendendo altas publicações envolvendo a intimidade de cada um deles. Nomes como Bruna Marquezine, Jojo Todynho e, claro, o BBB 24, chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil. Confira agora os assuntos que renderam mais acessos nos últimos dias.

Destaque no BBB 24, Beatrizviralizou após sua equipe compartilhar um registro dela nos bastidores do programa do Faustão na Band. O caso ganhou repercussão e muitos internautas ficaram impressionados com a possibilidade de ter visto a sister na atração.

Segundo a equipe da sister, ela teria feito parte de um teste para entrar no programa. “Na verdade, ela fez um teste e não passou, mas ficou muito feliz com a experiência. E agora provavelmente ela irá no domingão como convidada né, mores”, disseram no X, antigo Twitter.

A cantora Jojo Todynho também deu o que falar depois de participar de um ensaio para o Carnaval do Rio. A artista apareceu no sambodramo só com um body rendado com pedrarias brilhantes e transparência, causando a maior comoção nas redes sociais. “A minha fantasia no dia do desfile vai ter muita cor, e vem representando o enredo, o caju. As pessoas podem esperar muita alegria, estou feliz demais”, afirmou ela entrevista ao Gshow.

Bruna Marquezine também roubou a cena com cliques durante suas férias de verão pelo Brasil. Durante um show de Anitta no Rio de Janeiro, a estrela do filme Besouro Azul brilhou ao exibir seu visual saradíssimo enquanto se divertia com as amigas. A morena apareceu no evento com top cropped e calça jeans de cintura baixa. O modelito da musa deixou à mostra a cinturinha fina dela e sua barriga sarada e reta.

A atriz Sônia Lima também virou um dos destaques da semana após se pronunciar sobre a demissão do enteado, o apresentador Wagner Montes Filho, da Record TV. Solidária a situação do comunicado, a apresentadora prestou uma homenagem ao rapaz.

"Orgulhosa de ti meu menino, hora de novos desafios, como dizia seu amado pai #estamosjuntosemisturados agora é ter resiliência foco e Fé…", escreveu ela em um trecho de sua publicação no Instagram.

A desistência de Vanessa Lopes no BBB 24 também rendeu altos comentários nas redes sociais e provocou o interesse do público de casa sobre a influenciadora. Pouco antes dela desistir, o apresentador Tadeu Schmidt afirmou que a produção do programa estava acompanhando a sister de perto.

"Agora há pouco a gente voltou a conversar com a Vanessa e ela segue no jogo, mas o dia foi difícil para ela", disse ele sobre a influencer, que havia demonstrado visível descontrole emocional durante o confinamento.