Sônia Lima fala sobre demissão de Wagner Montes Filho: ‘Surpresa'

Viúva de Wagner Montes, Sônia Lima desabafa ao ver que seu herdeiro, Wagner Montes Filho, foi demitido da Record TV

A atriz e apresentadora Sônia Lima se pronunciou sobre a demissão do enteado, o apresentador Wagner Montes Filho, da Record TV. Ele foi dispensado da emissora durante um corte para conter gastos no início do ano. Com a notícia de encerramento, Sônia prestou uma homenagem para o rapaz, que é o filho mais velho do seu ex-marido, Wagner Montes, que faleceu há poucos anos.

"Waguinho a tempo para todas as coisas, a notícia pegou todos de surpresa, mas Deus tem propósito em tudo, é tempo de agradecer pela sua vida pelo privilégio de você ter um pedigree que despesa comentários, a vida te deu uma oportunidade a qual você abraçou com coragem talento carisma alegria e disposição, deixo aqui minha gratidão ao Fabiano Freitas que nos acompanhou e acreditou, ao nosso público fiel que acolheu o Waguinho cheio de sonhos que conquistou a vice liderança para a emissora com seu #falacomigobebe.. Orgulhosa de ti meu menino, hora de novos desafios, como dizia seu amado pai #estamosjuntosemisturados agora é ter resiliência foco e Fé… #novosprojetos #novostempos #novasconquistas #wagnermontes @wagnermontesfilho Obrigada a família Record", disse ela.

Ao ver o post dela, Wagner Montes Filho agradeceu pelo carinho. "Aceito, recebo e agradeço mãe @sonialima. Eis aqui o que tenho de mais valioso, o carinho, confiança, amor e cuidado de quem nos ama de verdade, NOSSA FAMÍLIA! Saber que honrei, honro e seguirei honrando o legado da família me mostra que sou abençoado , que to no caminho certo e que de fato ESTAMOS SÓ COMEÇANDO! Como você falou mãe, sou muito grato a @recordrio @recordoficial pela oportunidade e por me permitir mostrar que sou capaz! Sr Fabiano, @marcoacn gratidão ETERNA!", escreveu.

Sônia Lima fez homenagem para Wagner Montes

Em um momento comovente, a apresentadora Sonia Lima emocionou os fãs ao prestar uma homenagem ao apresentador Wagner Montes (1954-2009). No dia em que ele faria aniversário, ela se pronunciou em seu perfil nas redes sociais.

A apresentadora do SBT resgatou várias fotos registradas ao longo da vida do casal - eles foram casados entre 1987 a 2019. Mesmo vivendo um novo romance, ela disse que nunca vai esquecer o apresentador.

"Não posso e não devo deixar passar em branco o registro de que hoje estaríamos comemorando seu aniversário, nunca vou esquecer as memórias que fizemos juntos, pois elas fazem parte da história da minha vida, tive o privilégio de amar e ser amada de cuidar e ser cuidada quis Deus e o destino mudar isso, se não aqui estaríamos...", disse ela.

Sonia Lima seguiu abrindo o coração e disse que a conexão entre eles nunca será perdida. "Hoje mesmo seguindo com a minha vida em um outro momento, quero deixar registrado que você me acompanha sempre nas minhas memórias e na memória das pessoas que sempre te admiraram e que te amam. Então só quero dizer que tenho muita saudade e desejo que esteja descansando em paz e longe de coisas tristes, pesadas e sem sentido. Você sabe que está tatuado com todas as cores e nuances em meu coração. Esteja onde estiver nossa ligação vai continuar crescendo através da trajetória dos nossos filhos. Te amo!", encerrou ela.