Vivendo novo amor, Sonia Lima lembra Wagner Montes: "Nunca vou esquecer"

Sonia Lima lembra Wagner Montes e publica longo texto em homenagem ao ex-marido que faleceu em 2019

Em um momento comovente, a apresentadora Sonia Lima emocionou os fãs ao prestar uma homenagem ao apresentador Wagner Montes (1954-2009). No dia em que ele faria aniversário, ela se pronunciou em seu perfil nas redes sociais.

A apresentadora do SBT resgatou várias fotos registradas ao longo da vida do casal - eles foram casados entre 1987 a 2019. Mesmo vivendo um novo romance, ela disse que nunca vai esquecer o apresentador.

"Não posso e não devo deixar passar em branco o registro de que hoje estaríamos comemorando seu aniversário, nunca vou esquecer as memórias que fizemos juntos, pois elas fazem parte da história da minha vida, tive o privilégio de amar e ser amada de cuidar e ser cuidada quis Deus e o destino mudar isso, se não aqui estaríamos...", disse ela.

Sonia Lima seguiu abrindo o coração e disse que a conexão entre eles nunca será perdida. "Hoje mesmo seguindo com a minha vida em um outro momento, quero deixar registrado que você me acompanha sempre nas minhas memórias e na memória das pessoas que sempre te admiraram e que te amam. Então só quero dizer que tenho muita saudade e desejo que esteja descansando em paz e longe de coisas tristes, pesadas e sem sentido. Você sabe que está tatuado com todas as cores e nuances em meu coração. Esteja onde estiver nossa ligação vai continuar crescendo através da trajetória dos nossos filhos. Te amo!", encerrou ela.

Wagner Montes, ex-apresentador de televisão e deputado estadual pelo PRB do Rio de Janeiro, ficou internado por mais de dois meses e morreu devido a choque séptico e sepse abdominal. Eles tiveram dois filhos: Wagner Montes Filho e Diego Montez.

Sonia Lima vive um novo amor

Recentemente, a apresentadora emocionou os fãs ao publicar fotos raríssimas ao lado de seu namorado, o empresário Flavio Henrique. Os dois vivem um romance bem discreto e longe dos holofotes.Em seu perfil nas redes sociais, a apresentadora do SBT compartilhou várias fotos ao lado do amado e mandou um recado emocionante. "Obrigada por me mostrar que eu ainda estava viva. Feliz Dia dos Namorados", disparou ela.

Veja: