Sonia Lima publica fotos raras e se declara ao novo namorado: "Ainda estou viva"

Sonia Lima publica fotos ao lado de seu novo amor; este é o primeiro relacionamento da apresentadora após a morte de Wagner Montes

A apresentadora Sonia Lima emocionou os fãs nesta segunda-feira, 12, ao publicar fotos raríssimas ao lado de seu namorado, o empresário Flavio Henrique. Os dois vivem um romance bem discreto e longe dos holofotes.

Em seu perfil nas redes sociais, a apresentadora do SBT compartilhou várias fotos ao lado do amado e mandou um recado emocionante. "Obrigada por me mostrar que eu ainda estava viva. Feliz Dia dos Namorados", disparou ela.

Nos comentários, amigos do casal deixaram muitas mensagens carinhosas. "Você merece sorrir sempre", comento um. "Que legal Sonia, fico tão feliz que você se encontrou novamente. Está tão linda e radiante", disparou outro. "Linda ! Que bom vê-la feliz . Que Deus continue sempre abençoando", escreveu outro.

Este é o primeiro namoro de Sonia Lima após a morte do apresentador Wagner Montes, que faleceu em 26 de janeiro de 2019. Na época, ele foi diagnosticado com um câncer no rim, mas escondeu a informação dos fãs por nove anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sônia Lima (@sonialima)

Precisou se explicar

Na época da morte do marido, a apresentador foi duramente criticada na web após posar com o filho, Diego Montez, nos parques temáticos de Orlando, na Flórida. Ela rebateu os comentários negativos."A dor só é válida se você estiver deprimida, chorando e depressiva. A hipótese de sorrir, tentar se distrair... Meu Deus, causa indignação para os que assistem e observam, como se houvesse um tempo certo para que tudo seja permitido. Se esquecem que meu coração se partiu em pedaços, uma parte de mim se foi e o mundo não irá parar para que eu o conserte. O tempo só acomoda, mas a dor instalada nesse coração partido e enlutado é teimosa e ainda bate em mim. Embora eu me esforce em sorrir, também choro!", desabafou ela.

Indignada com os comentários maldosos, ela continuou. "Sigo um dia de cada vez, para cada dia basta seu próprio mau. Tenho fé que dias melhores virão, mas essa dor (saudade) é uma cicatriz profunda que vou carregar para sempre... Obrigada a todos que conseguem entender sem julgar o meu momento. Beijo e fiquem na paz!", concluiu ela.