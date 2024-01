Jojo Todynho usa só body para se jogar no samba em ensaio de carnaval

Após perder 46 quilos, Jojo Todynho arrasa aparecer só de body rendado na Sapucaí para ensaio de escola de samba

A cantora Jojo Todynho mostrou que já está pronta para curtir o carnaval de 2024. Neste domingo, 21, a estrela arrasou ao surgir no ensaio técnico da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Para a ocasião, a musa apareceu só com um body rendado com pedrarias brilhantes e transparência. O modelito deixou à mostra as curvas impecáveis do corpo dela e também sua tatuagem enorme na coxa. Para completar o visual, ela usou o cabelo cacheado e solto.

Em entrevista ao site Gshow, ela deu um spoiler de como será a sua fantasia para o carnaval 2024. “A minha fantasia no dia do desfile vai ter muita cor, e vem representando o enredo, o caju. As pessoas podem esperar muita alegria, estou feliz demais”, afirmou.

Vale lembrar que Jojo eliminou 46 quilos nos últimos tempos. Ela fez a cirurgia bariátrica e está dedicada aos exercícios físicos. Recentemente, ela contou que chegou aos 100 quilos e quer emagrecer ainda mais.

Fotos: Thyago Andrade / AgNews

Jojo Todynho fala sobre cirurgias plásticas pós-bariátrica

Recentemente, Jojo Todynho anunciou que está pronta para mais uma nova fase na sua perda de peso. Na última terça-feira, 26, a cantora contou que irá realizar algumas cirurgias plásticas em breve para corrigir algumas coisas estéticas de seu corpo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Jojo apareceu apenas com as fitas do bronze em seu corpo e exibiu os resultados de seu corpo, que já mostra transformações bem significativas. Logo em seguida, a artista falou sobre seus planejamentos para reparar algumas partes de seu corpo. "A mãe tá um luxo, hein? Olha, quando eu ficar toda reparada, quero peitinho na bandeja. Agora vou botar um silicone menor, 580 [mls]. Já falei pro doutor: 'Corta essa barriga, estica tudo, lipo as costas toda'", contou Jojo.