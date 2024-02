Bárbara Reis avalia principal desafio na Dança dos Famosos: 'Quero vencer'

Durante coletiva de imprensa, a atriz aproveitou para falar mais sobre sua participação na nova temporada do quadro Dança dos Famosos

A atriz Bárbara Reis (34) é mais uma participante confirmada para a Dança dos Famosos 2024. O quadro do Domingão do Huck, está com estreia marcada para acontecer neste domingo, 3. Nesta quinta-feira, A CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa onde a atriz aproveitou para compartilhar suas expectativas com relação a estreia: "Quero vencer".

Recentemente, Bárbara encerrou as gravações de Terra e Paixão, onde interpretou a personagem principal, Aline. A atriz esclareceu o porque emplacou nesse novo projeto após praticamente apenas um mês do término da novela.

"É uma chance do público conhecer a Bárbara não só como personagem. É a oportunidade do Brasil me conhecer como pessoa física. Como me expresso, penso, como danço. Como me expresso com meu corpo. Que as pessoas conheçam um pouco mais de mim", declara.

De acordo com a atriz, sua maior preocupação é com relação aos movimentos na dança: "Eu acho que meu maior desafio é buscar essa limpeza nos movimentos, porque como eu sou uma mulher muito grandona, alta, expansiva. Eu fico preocupada desse meu alongamento não ser tão limpo, mas eu quero muito me divertir e vencer. Eu bem vi que o time está bem nessa pegada, competitivo", diz.

Bárbara também comenta quais as contribuições que espera que a participação no quadro traga para sua carreira de atriz: "Tudo que contribuia para a gente melhorar profissionalmente é uma grande bagagem. É um up na carreira chegar em um lugar de prestígio e relevância não só dentro da TV Globo, mas dentro do maior programa de domingo na televisão brasileira".

Carta na manga

Bárbara é casada com Raphaél Najàn (39) que além de ator é bailarino e coreógrafo. Durante a coletiva, a atriz foi questionada se acredita que isso possa ser um facilitador durante a sua passagem pelo quadro. Onde ela brinca: "Eu acho que é uma carta na manga".

Eu acho que é um diferencial, mas não acredito que isso vai me fazer ganhar. É legal ter esse apoio, ter uma pessoa que vai me ajudar com a limpeza dos movimentos, que eu acho que esse vai ser meu desafio. Dança de salão dá a importância para limpeza dos movimentos. A ajuda dele vai ser muito importante nessa troca de ideias", comenta