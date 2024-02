Dança dos Famosos 2024: saiba quem são os participantes da nova temporada

Nesta quinta-feira (29), o apresentador Luciano Huck apresentou os 16 artistas que aceitaram o desafio de participar da Dança dos Famosos 2024

Na tarde desta quinta-feira, 29, o apresentador Luciano Huck divulgou os participantes da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, da TV Globo, durante uma coletiva de imprensa.

A nova temporada estreia no próximo domingo, 3, e as 16 duplas, formada por um famoso e um professor, serão analisados pelo júri técnico formado por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

Conheça os participantes:

Durante o programa Mais Você desta quinta-feira, 29, Talitha Morete e Henri Castelli confirmaram que estão no elenco da nova temporada do quadro. Os dois integram o novo elenco do quadro de dança, que é exibido no programa Domingão com Huck.

Talitha contou que está ansiosa para o novo desafio em sua rotina. "Eu estou muito feliz com o convite. está passando um filme na minha cabeça. Eu entrei na Globo há 14 anos no Domingão do Faustão, é um programa especial para mim...", disse ela.

Por sua vez, Henri Castelli contou que também está se preparando para o desafio de dançar na TV. Inclusive, ele voltou a morar no Brasil especialmente para o quadro de dança, já que estava vivendo nos Estados Unidos. "Eu não durmo há três meses [risos]. Eu tinha o medo mesmo. A gente se arrisca. É uma exposição que a gente fica com medo", afirmou ele.