Após suposta indireta de Lexa, MC Guimê surge curtindo noitada com amigos

Após receber uma suposta indireta de Lexa em viagem, MC Guimê provoca de volta ao sair com os amigos para curtir

O relacionamento entre MC Guimê e Lexa ainda está dando o que falar! Na madrugada deste sábado, 14, o funkeiro surgiu em seus stories do Instagram curtindo uma noitada ao lado de amigos. No vídeo compartilhado, ele está rodeado de mulheres e aproveitando uma balada com direito a óculos escuros e drinks.

Com língua de fora e camisa desabotoada, Guimê se aproxima da câmera e comemora. "Chama c*ralho", disse o funkeiro. Mais tarde, ele também posou ao lado de um amigo em um painel de fotos.

Foto: Reprodução / Instagram

Alguns internautas apontaram o vídeo como uma reposta para sua ex-esposa, do qual ele se separou em setembro após rumores de traição por parte da cantora. Nos últimos dias, ela apareceu em uma suposta indireta para Guimê, publicada por suas amigas nas redes sociais.

Curtindo muito em Fernando de Noronha, Lexa surgiu dançando com as companheiras e curtindo ao máximo sua viagem de solteira. No vídeo, as amigas escreveram: "Dá uma de Chico [Moedas, ex-de Luisa Sonza] que a gente vai de Lexa".

A cantora reagiu aos rumores sobre a suposta indireta e se mostrou irritada com as especulações. Através de seus stories na última sexta-feira, 13, ela ressaltou que estava tentando curtir sua viagem com leveza, mas que estava cansada de ter que se explicar.

"É difícil né, porque depois que a gente começa a explicar sobre uma coisa, parece que vira obrigação da gente ter que se explicar por tudo o tempo inteiro. E eu só quero viver, está tudo bem, tem gente falando coisas que nem existem. Enfim, uma loucura", confessou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Outras provocações entre Lexa e Guimê

Essa não é a primeira vez que o ex-casal de cantores Lexa e MC Guimê se provocam nas redes sociais. Após o seu término, os dois jogaram diversas indiretas um para o outro e chegaram a alimentar os rumores sobre os possíveis motivos do fim do casamento.

Em setembro, poucos dias após o anúncio da separação, Guimê surgiu de madrugada, antes de subir aos palcos de um show, e fez uma reflexão misteriosa. "Vocês já foram em algum mercado comprar um pacote de bolacha, ou biscoito, assim como os cariocas dizem, e vocês receberam o troco desse pacote antes mesmo de pagar? Não sei, isso é normal? Acontece? Deixo aí a minha pergunta. Tchau, tchau!", disse o cantor.

Horas após a provocação, Lexa retrucou com sutilidade em seu Twitter. "Bom dia! Hoje tem show em Manaus (fechado) e amanhã tem São Gonçalo! Bora trabalhar que tem muita conta pra pagar", escreveu. Os fãs acreditam que a famosa debochou do ex-marido porque, em agosto, a justiça determinou que Lexa também deveria responder pelas dívidas de Guimê, relacionadas à compra de um imóvel de luxo em 2016.