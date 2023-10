Solteira, Lexa se irrita sobre rumores de indireta para Guimê em viagem: "Quero viver"

De férias em Fernanda de Noronha, Lexa surge e se irrita com suposta indireta para seu ex-marido, MC Guimê, em vídeo da viagem

A cantora Lexa está aproveitando ao máximo seus dias de folga em Fernando de Noronha. A musa está viajando na companhia de amigas e curtindo tudo o que o lugar tem para lhe oferecer. No entanto, na última quinta-feira, 12, ela deu o que falar ao surgir em vídeo com suposta indireta para seu ex-marido, MC Guimê.

No registro, a artista apareceu dançando com suas companheiras, que escreveram: "Dá uma de Chico [Moedas] que a gente vai de Lexa". Com a repercussão do vídeo, Lexa surgiu irritada em seus stories nesta sexta-feira, 13, para esclarecer a situação.

Lexa contou aos seus seguidores que estava passando alguns dias afastada da internet, principalmente pela falta de sinal no local que está hospedada. "Fiquei aí 3 dias offline da internet. E eu realmente me permiti viver, dançar, conhecer gente nova, amigos novos, amizades novas. É que tudo tenho que explicar, tá ficando babado", disse.

Em seguida, ela desabafou sobre as especulações sobre a suposta indireta para Guimê e mandou um recado para seus seguidores. "É difícil né, porque depois que a gente começa a explicar sobre uma coisa, parece que vira obrigação da gente ter que se explicar por tudo o tempo inteiro. E eu só quero viver, está tudo bem, tem gente falando coisas que nem existem. Enfim, uma loucura", confessou.

Confira o vídeo da suposta indireta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

O fim do casamento de Lexa e Guimê

Lexa e MC Guimê anunciaram o término de seu relacionamento no dia 21 de setembro, após 8 anos juntos. Os dois estavam passando por uma fase conturbada, onde nos últimos meses, eles acabaram de separando três vezes. O pronunciamento sobre o fim do casamento foi feito nas redes sociais da cantora e através de um comunicado de sua equipe.

"Em nome da assessoria de imprensa da artista Lexa, gostaríamos de informar que, após diversas tentativas, a cantora e o Mc Guimê decidiram seguir caminhos diferentes e anunciam o fim de seu casamento. Neste momento delicado, pedimos calma e respeito, entendendo que a Lexa prefere não se pronunciar por hora. Agradeço antecipadamente pela compreensão e respeito à privacidade da cantora Lexa", informou a nota.

A separação aconteceu após uma suposta traição por parte de Lexa. Alguns fãs especularam que a cantora deixou Guimê após se envolver com Gabriel Felinto, dançarino de seu balé, com quem já dividiu o palco em grandes eventos. Vale lembrar também que um dos términos entre o ex-casal foi motivado após o funkeiro ser expulso do Big Brother Brasil 23 por importunação sexual contra a participante intercambista Dania Mendez.