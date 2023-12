Após polêmicas, Graciele Lacerda surge plena na fazenda

Depois de momentos turbulentos com a família de Zezé, Graciele Lacerda surge curtindo a fazenda e encanta ao mostrar cachorro

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, postou fotos curtindo um dos cachorros da fazenda. Nesta quinta-feira, 28, a influenciadora digital compartilhou os registros e mostrou a evolução do cão que adotaram e deram o nome de Nescau.

Sorridente e contente ao lado do pet, após polêmicas envolvendo a criação do perfil fake, a musa fitness falou sobre o crescimento do filho de quatro patas, que foi adotado pela família durante a pandemia.

"E esse bebê que chegou na pandemia, pequeno, cheio de pulga e ganhou nossos corações. Foi um dos que adotamos aqui na fazenda. Nosso Nescau!", disse ela na legenda.

Antes do Natal, data que passaram na fazenda, Graciele Lacerda respondeu uma pergunta nos comentários sobre como ficaria a festa da família após as últimas polêmicas. Afinal, Zilu Camargo alega ter cancelado sua vinda para o Brasil para as festas de fim de ano com os filhos por conta dos últimos acontecimentos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Com cara de choro, Graciele Lacerda se pronuncia

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, fez um novo pronunciamento em sua rede social após admitir em uma entrevista para o Domingo Espetacular no domingo, 10, que foi a criadora do perfil fake que fez comentários ofensivos aos familiares do sertanejo.

Depois de explicar o motivo de ter criado a conta e ter alegado não ser autora dos comentários, a influenciadora digital, que perdeu um contrato de trabalho diante da polêmica, surgiu emocionada falando da situação em seus stories.

"Tava bastante emocionada depois da entrevista, eu e Zezé, a gente se emocionou muito se abraçou, enfim, foram dias muito sofridos pra mim, as pessoas não têm noção do que eu passei, mas enfim, pra quem tava me cobrando pra eu poder falar, hoje eu falei na entrevista... É isso, não tô acusando ninguém, não vou fazer o que fizeram comigo, jamais vou fazer isso, a justiça tá aí pra isso, vai ser tudo feito na justiça, não quero mais falar desse assunto", declarou a musa fitness.

Em seguida, Graciele Lacerda postou uma foto caminhando com Zezé e fez uma reflexão. "Até os maiores bandidos, que cometem crimes hediondos tem direito a defesa. Tem o direito de se defender. Eu não tive esse direito. O tribunal da internet me julgou. Me condenou e a partir daí foram ofensas diárias, ataques diversos a mim, minha família e ao meu trabalho. Com palavras pejorativas e uma tentativa constante de acabar com a minha vida e o meu psicológico...", falou em uma parte do texto.