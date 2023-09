Após polêmicas, equipe de Luísa Sonza toma medida drástica para proteger a cantora

A equipe de Luísa Sonza tomou uma medida drástica para tentar preservar a saúde mental da cantora após as polêmicas recentes

Na última quarta-feira, 20, a cantora Luísa Sonza surpreendeu a todos ao anunciar o término do seu namoro com o influenciador digital Chico Veiga, também conhecido como Chico Moedas. Em participação no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, a artista revelou que havia sido traída pelo ex-namorado.

Com a polêmica, o término se tornou um dos assuntos mais comentados da internet. Os internautas não pouparam comentários sobre a traição e sobre o breve relacionamento entre os dois. Preocupados com a saúde mental de Luísa, sua equipe tomou uma decisão drástica para poupá-la.

Segundo eles, a artista desinstalou todas as redes sociais de seu celular por tempo indeterminado. Assim, ela não terá acesso à opinião do público sobre seu antigo relacionamento. Ela seguirá apenas com publicações para a divulgação de seu álbum e outros contratos publicitários.

Vale lembrar que após sua participação no programa da TV Globo, Luísa chegou a fazer alguns tweets rebatendo algumas críticas à sua revelação. No entanto, ela acabou apagando os comentários e seguido em frente sem falar sobre a história.

Segundo informações da Equipe, Luísa Sonza desinstalou todas as redes sociais do seu telefone por tempo indeterminado. A cantora vai seguir apenas com as publicações contratuais de publicidade e com a divulgação do seu álbum. pic.twitter.com/bV3UWGRI7W — Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) September 24, 2023

Luísa Sonza cancela compromissos e divide opiniões

Com problemas em sua vida pessoal, Luísa Sonza causou alvoroço nas redes sociais após cancelar um compromisso. Isso porque ela decidiu não participar do programa humorístico de entrevistas De Frente Com Blogueirinha, apresentado pela personagem do influenciador Bruno Matos, a Blogueirinha.

Em um comunicado divulgado através em seu Instagram, o programa explicou a ausência da cantora: “Olá, meninas e meninos também. Venho por meio deste comunicado, em respeito a todos os meus fãs e espectadores que aguardavam ansiosamente a presença da cantora Luísa Sonza”, iniciou.

“Devido a um imprevisto da artista, a participação no episódio de segunda-feira foi cancelada. Por isso, na próxima segunda-feira, dia 25/09 às 20h, reprisaremos outro episódio”, Blogueirinha finalizou a nota sobre seu programa, que já recebeu famosos como Pabllo Vittar, Gloria Groove, Pedro Sampaio e Wanessa Camargo.

O cancelamento dividiu a opinião dos seguidores, que mesmo sem saberem o motivo da ausência de Luísa, associaram com o recente término entre a cantora e Chico Moedas. “Coitada ela não deve estar com cabeça pra nada”, um fã defendeu a cantora e se mostrou preocupado. “Para conversar tem que estar com a cabeça boa, humor tranquilo e paz”, mais um admirador defendeu Luísa. Alguns outros deixaram críticas sobre o cancelamento: “Profissionalismo zero da parte dela”, opinou um seguidor.