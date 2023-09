No olho do furacão, Luísa Sonza gera polêmica após cancelar compromisso

Em meio a término conturbado com Chico Veiga, Luísa Sonza deixa fãs preocupados após se ausentar de compromisso

A cantora Luísa Sonza causou alvoroço nas redes sociais ao cancelar um compromisso. É que a artista precisou se ausentar das gravações do programa de entrevistas humorístico ‘De frente com Blogueirinha’, e deixou seus fãs preocupados em meio às recentes controvérsia em torno de sua vida pessoal.

Em um comunicado divulgado através das redes sociais, Blogueirinha, personagem do comediante Bruno Matos, explicou a ausência da cantora: “Olá, meninas e meninos também. Venho por meio deste comunicado, em respeito a todos os meus fãs e espectadores que aguardavam ansiosamente a presença da cantora Luísa Sonza”, iniciou.

“Devido a um imprevisto da artista, a participação no episódio de segunda-feira foi cancelada. Por isso, na próxima segunda-feira, dia 25/09 às 20h, reprisaremos outro episódio”, Blogueirinha finalizou a nota sobre seu programa, que já recebeu famosos como Pabllo Vittar, Gloria Groove, Pedro Sampaio e Wanessa Camargo.

Nos comentários, os fãs dividiram opiniões sobre o cancelamento da participação de Luísa. Apesar da cantora não ter revelado os motivos por trás de sua ausência, eles lembraram que ela está no olho do furacão após descobrir uma traição de seu ex-namorado e anunciar a separação do investidor Chico Veiga ao vivo no ‘Mais Você' na última quinta-feira, 21.

“Coitada ela não deve estar com cabeça pra nada”, um fã defendeu a cantora e se mostrou preocupado. “Para conversar tem que estar com a cabeça boa, humor tranquilo e paz”, mais um admirador defendeu Luísa. Alguns outros deixaram críticas sobre o cancelamento: “Profissionalismo zero da parte dela”, opinou um seguidor.

Chico Veiga teria falado sobre a separação com Luísa Sonza:

O influenciador e investidor Chico Veiga, que é o ex-namorado da cantora Luisa Sonza, falou pela primeira vez após ter sido exposto por ela no programa Mais Você, da Globo. Nesta sexta-feira, 22, ele teria criado um novo perfil no Instagram e divulgado uma nota de esclarecimento sobre a separação após ter sua antiga conta derrubada por denúncias.

Chico pediu respeito neste momento e disse que não quer mais detalhes sobre o término, que se tornou público depois que a cantora leu uma carta aberta ao antigo amado. No texto, Luísa desabafa sobre uma traição do investidor, que teria acontecido no ‘banheiro sujo’ de um bar no Rio de Janeiro, na semana passada.