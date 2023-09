Ex-namorado de Luisa Sonza, Chico Veiga rompe o silêncio após separação

Chico Veiga fala sobre acusação de que traiu Luisa Sonza: ‘Peço respeito’

O influenciador Chico Veiga, que é o ex-namorado da cantora Luisa Sonza, falou pela primeira vez após ter sido exposto por ela no programa Mais Você, da Globo. Nesta sexta-feira, 22, ele criou um novo perfil no Instagram e divulgou uma nota de esclarecimento sobre a separação.

Ele pediu respeito neste momento e disse que não quer mais detalhes sobre o término. “Em momento algum eu havia deixado de seguir a cantora Luisa Sonza. Meu perfil, do qual não tenho mais acesso, havia sido invadido. Sobre as acusações de infidelidade, peço respeito e não é um assunto que eu gostaria de falar sobre nesse momento. Tudo que tinha para falar já foi dito a Luisa. Obrigado”, disse ele.

O namoro de Chico e Luisa durou poucos meses e foi tema de uma música do novo álbum dela. A canção viralizou por ser uma declaração de amor dela para ele no estilo de bossa. Porém, a separação foi anunciada nesta semana durante uma entrevista da cantora no programa Mais Você. Lá, ela revelou que foi traída ao ler um texto sobre infidelidade ao vivo na atração.

Logo depois da exposição do término, Luisa Sonza rebateu um comentário de fã sobre a separação. Uma internauta escreveu: “O Chico não queria exposição nenhuma. Aí a Luisa Sonza foi em TV aberta e confessou para todo mundo que ele traiu e ainda disse que foi no bar”. Com isso, a cantora fez questão de responder e dar a sua opinião sobre o ocorrido.

“Não queria exposição nenhuma? Primeiro que ele já era uma pessoa pública antes de mim. Segundo que sempre quis e concordou com tudo, a gente estava vivendo algo combinado a dois, juntos. Ele é um homem de quase 30 anos e tem toda a liberdade de fazer o que quiser. Parem de tratar homem como menino”, disse ela nos comentários de um post no Instagram MigaSuaLouca.

View this post on Instagram A post shared by Francisco Sousa (Chico Veiga) (@souchicoveiga)

Veja o texto completo que Luisa Sonza leu no Mais Você:

"É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente, a dor que desencarreta e desencadeia o que eles chama de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida que causa. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de se explicar, é uma quebra na confiança no próximo, é o medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor, jogado fora. Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento em um banheiro sujo de um bar. De resto é só amor, paixão, admiração, respeito, entrega. Quando você é traída, até se questiona da sua capacidade de discernimento por ter acredito e caído na mentira que, ainda, geralmente, vem não só antes como depois da traição. Como se a traição já não bastasse. Nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição, literalmente falam que a realidade é um detalhe para você. Invalidando tudo o que a gente pensa acredita, vê, tudo o que é real. Nos atacam sem parar, como se não fossemos nada".

"Mentem olhando no olho, como se fossemos uma ameba, que cai em qualquer coisa que eles possam dizer, a verdade é que eles acreditam em tudo isso. Eles acreditam que somos burras, frágeis, fáceis de convencer, manipular, que o mundo é deles e eles podem tudo, que nada é grave. Sabe como é, homem é assim. Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje você não vai vencer. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias, e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham muitas vezes nem para onde ir e acabando por ter que ficar com o traidor dentro de casa. Hoje eu escolho, mesmo que me doa, mesmo que por vez eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo, e não vou te proteger. Mesmo que eu queira, porque você naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Mesmo que eu quisesse, hoje eu te dou um adeus por mim e por todas nós. E antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar mais com você não é viver o amargor ao invés do amor como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você", finalizou.