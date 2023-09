Como Luísa Sonza descobriu traição? Cantora teria colocado Chico Veiga na parede

Bastidores da separação vem à tona após Luísa Sonza expor traição de Chico Veiga ao vivo no ‘Mais Você; entenda o que aconteceu

A cantora Luísa Sonza surpreendeu a todos ao expor uma traição e anunciar o término de sua relação com Chico Veiga ao vivo no progama matinal da Globo, o ‘Mais Você’ desta quarta-feira, 20. Após a revelação da cantora, novos detalhes sobre o término polêmico e a infidelidade do investidor vieram à tona.

Segundo o colunista do UOL Lucas Pasin, que já havia revelado uma crise no relacionamento dias antes da cantora anunciar o término, Luísa teria descoberto a traição na semana passada. Durante sua estadia no Rio de Janeiro, a loira teria marcado um encontro para colocar o ex-namorado na parede após suspeitar da traição.

Ainda de acordo com informações divulgadas pelo colunista, Luísa e Chico já estavam brigando por conta de ciúmes, principalmente, depois que começou circular um vídeo na web em que o investidor aparece em um bar acompanhado de uma mulher, com quem supostamente já teria se relacionado anteriormente.

Com a pulga atrás da orelha, Luísa teria chamado Chico para conversar sobre uma suposta traição em meio aos boatos. Após o encontro, a cantora teria saído ‘aos prantos’ e relatado a traição para alguns amigos. As informações vão de encontro com o texto que a cantora leu ao vivo sobre traição a pedido de Ana Maria Braga.

Durante a declaração, Luísa afirmou que foi traída no banheiro sujo de um bar: "Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento em um banheiro sujo de um bar. De resto é só amor, paixão, admiração, respeito, entrega", diz parte do texto em que revela a traição.

Luísa Sonza desabafa sobre relacionamento com Chico: "Escolher não estar mais com você, não é viver o amargor ao invés do amor como você me disse. Eu vou viver o amor. Só não vai ser com você"

Ainda nesta quarta-feira, 20, a coluna de Léo Dias também divulgou algumas informações sobre a traição, que teria acontecido em um banheiro de um bar localizado no Galeto Sats, um ambiente muito movimentado em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. No entanto, as datas divulgadas pelos jornalistas diferem.

Léo afirma que a traição aconteceu no último domingo, 17, enquanto Lucas defende que Luísa já estaria solteira desde sexta-feira, 15, quando foi flagrada deixando o Rio de Janeiro e retornando para São Paulo em meio aos boatos de uma crise no relacionamento. Durante a aparição, a cantora tentou manter a discrição, mas acabou posando para os fotógrafos.

Luísa Sonza embarcou no aeroporto Santos Dumont na sexta-feira, 15 - Foto: Adão/AgNews

Relembre a história de Chico Veiga e Luísa Sonza:

A cantora Luísa Sonza assumiu seu relacionamento com o investidor Chico Veiga através das redes sociais em julho deste ano. No final do mês passado, a cantora lançou a música em que homenageia o amado e se tornou viral: “Pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar”, diz um trecho da canção.

Diante da repercussão, o casal fez diversas aparições públicas, o que teria gerado uma crise no relacionamento, como adiantou Lucas Pasin, do UOL. Segundo o jornalista, o investidor não teria curtido a exposição em sua vida pessoal. Além disso, as recentes brigas do casal estariam atrapalhando a vida profissional da estrela.