Após polêmicas de separação, Shakira volta à Espanha e surpreende fãs: “Mais vingança”

A cantora Shakira posou para uma foto na Espanha, país em que morava com seu ex-marido Gerard Piqué e causou comoção na internet

Neste domingo, 4, Shakira deixou seus seguidores em polvorosa ao compartilhar uma nova foto em seu Instagram. A cantora compareceu a uma corrida de Fórmula Um que aconteceu em Barcelona, na Espanha.

A artista surgiu com uma camisa de grife de manga comprida totalmente colorida e estampada. Para completar o look, a diva pop ainda usava uma saia branca curtinha. “Bom estar de volta em Barcelona”, escreveu a loira na legenda da foto.

Os seguidores de Shakira ficaram surpresos de a cantora retornar à Barcelona depois das diversas polêmicas em torno do seu divórcio. “Isso irmã, vamos para mais vingança”, comentou um fã. E outro seguidor escreveu: “O glow do divórcio é real. Esta mulher está cada dia mais espetacular”.

Admiradores da dona do hit “Hips Don’t Lie” ainda rasgaram elogios à ela nos comentários do post! “Perfeita”, comentou uma fã. E outro seguidor ainda escreveu: “Preciosa”. “Uma das mulheres mais bonitas do mundo”, declarou um admirador.

Entre as polêmicas mais recentes do divórcio de Shakira com o jogador de futebol Gerard Piqué, estaria um suposto processo movido pelo atleta após a cantora gravar um clipe com seus filhos sem a autorização do pai.

O divórcio da cantora e do jogador veio após diversas acusações de que Piqué havia traído Shakira. Com o relacionamento finalizado, o atleta do time Paris Saint Germand engatou um namoro com a modelo Clara Chia.

A fila andou?

Porém, não é apenas Piqué que estaria com um novo relacionamento após o divórcio. Diversos rumores apontam que Shakira estaria namorando outros homens. De acordo com uma publicação recente do jornal espanhol Marca, a cantora estaria namorando um jogador de basquete dos Estados Unidos.

Após o divórcio, Shakira anunciou em suas redes sociais que estava deixando a Espanha para se mudar com os filhos. Atualmente, a musa mora na cidade de Miami, nos Estados Unidos.